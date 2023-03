Podijeli :

Miranda Cikotic/PIXSELL

Već dva dana traje žestoki obračun na društvenim mrežama oko prve epizode serijala pod nazivom "Turistički vodič" - "Grudi Marije Jurić Zagorke i zatvorske lignje". Brojne organizacije koje se bave ženskim pravima ali i istaknute predstavnice novinarske struke smatraju da je autor, putopisac Boris Veličan, skupa s javnom televizijom koja je njegovu priču objavila - ponizio i degradirao slavnu hrvatsku novinarku i književnicu jer u dokumentarcu, predstavljajući se kao turistički vodič, stranim turistima objašnjava kako će im se ispuniti želje ako trljaju grudi na spomeniku Marije Jurić Zagorke.

Boris Veličan, filmski putopisac, producent i po novome turistički vodič, u razgovoru za Newsnight objašanjava što je mislio kad je stranim turistima slagao priču o Mariji Jurić Zagorki.

“Dok sam pripremao srerijal, dok sam na YouTubeu gledao reelse, vidio sam da je običaj da u Veroni trljaju Juliju za grud i da to ispunjava sreću onima koji dođu tamo i to naprave. Danas je toliki broj turista da imaju pet sekundi da naprave neku fotografiju i idu dalje. Vjerojatno pod tim utjecajem sam sanjao kako bi to mogao napraviti u Zagrebu i sanjao sam grudi Marije Jurić Zagorke. I onda mi se to ostvarilo. I tu nevjerojatnu sreću sam htio podijeliti s turistima i ja kao uloga turističkog vodiča sam htio to isprobati na terenu. Gotovo sam siguran da je postojao neki Boris u Veroni prije 100 x godina koji je uveo taj običaj na kipu Julije. Ne vidim razloge za mržnju oko toga”, ispričao je Veličan.

Dodaje da je njegov serijal edukativno-zabavnog karaktera te da svi gledatelji mogu saznati neke stvari koje nisu poznate na internetu, a s druge strane, serijal je ironičan i zabavan.

“Samo bih da ljudi shvate da je ovo show, a ne da sam ja licencirani turistički vodič. Dao sam si autorsku slobodu da uvedem jedan trend, koji je nažalost loše krenuo, da kip Marije Jurić Zagorke – a pročitao sam četiri njezine knjige, nije samo kip koji samo golubi vole nego da ljudi imaju nešto fizički što mogu donijeti. Jesam li pogriješio u 21. stoljeću? Da”, kazao je Veličan koji smatra da u serijalu nije uvrijedio Mariju Jurić Zagorku.

Unatoč nizu negativnih komentara nakon ovog poteza, Veličan smatra da nije pogriješio. “U 45. minuta ljudi su se uhvatili za jedan dio.”

