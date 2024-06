“Nisu svi DP-ovi ministri isti. Neki su završili škole u Travniku, neki su se bavili gimnastikom, a sada poljoprivredom…”

Podijeli :

Šef Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić bio je gost u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak je razgovarao o političkim aktualnostima.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić primio je na razgovor Slavka Linića, Branka Šegona i Tihomira Kralja, na njihovu inicijativu, objavio je DORH. Tema razgovora bilo je stanje kaznenih prijava koje su neki od njih podnijeli u razdoblju od 2011. do 2016. godine.

Cilj ovog susreta? Milanović, tvrdi Čačić.

Čačić: Smatrao sam da je Plenković pozitivan pomak. Nažalost, močvara ga je progutala

“Očito je da novi državni odvjetnik ima sklonost prema medijima, ali to nije neka velika novost. Volio se slikati uvijek i nije se promijenio. To nije funkcija gdje je to pretjerano poželjno, ali kod nas su se slikali i šefovi tajnih službi. Naravno da se radi o jednoj notornoj zloupotrebi u politički usmjerenim ciljevima. Cilj je da se poruči da tu postoji nešto s Milanovićem, cilj je Milanović. Ništa novo, ništa pametno i ništa neočekivano”, kazao je.

Na pitanje ima li se Milanović čega bojati, Čačić odgovara: “Nema, ali to je sasvim nevažno.”

“Ako hoćete kreirati teme, vi ih uvijek možete kreirati. Sad se ta tema kreira i Turudić igra svoju ulogu”, smatra Čačić. Na pitanje koja je Turudićeva uloga, kaže: “Da se pokaže da postoji netko tko će otvoriti temu MIlanovića. I od toga naravno neće biti ništa.”

“U svakoj pravnoj državi to ne bi bilo moguće”, dodao je.

Kao dobar način da se stvari u DORH-u promijene, naglašava drugačiji sistem odabira državnog odvjetnika: “Jedan dobar način bi bio da dvije trećine Sabora bira državnog odvjetnika. To bi mu dalo neku vrstu težine. Sad imate direktno – kadija te tuži, kadija ti sudi. Plenković imenuje, Plenković bira.”

Postavlja se pitanje kako susret Linića, Šegona i Kralja utječe na Milnovića ako se odluči za drugi mandat.

Čačić smatra da to Milanovića više jača nego slabi.

Jandroković: Bartulica mora objasniti svoje prihode i rashode

Slučaj kredita saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stephena Nikole Bartulice privukao je dosta pažnje posljednjih dana. Bartulica i supruga mjesečno zarade 3600 eura, a na kredit im ode 3562 eura. Uz to, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokreće postupak protiv Bartulice zbog slučaja kupnje nekretnine.

Na ovaj slučaj se osvrnuo i Čačić: “Kakav Bartulica? Tko je Bartulica? On je sam po sebi politički beznačajan, a takav će biti i ako bude izabran u Europski parlament, a mi njemu posvećujemo dvije trećine razgovora.”

“Radikalna desnica i zeleni su beznačajni. Značajni su HDZ, SDP i Liberali. Njegov značaj ne zaslužuje toliko medijske pozornosti. U omjeru značaja je to nesrazmjerno. Pretjerano ga granatiraju, ali da sve što govori su gluposti, to je očito”, dodao je.

“Svaki narod ima vlast koju zaslužuje, prema tome nemojmo plakati. Izabrali smo, imamo nove ministre Domovinskog pokreta. Nisu ni oni svi isti, neki su završavali škole u Travniku, neki su se bavili teologijom pa će se sada demografijom, neki gimnastikom, a sada poljoprivredom”, kazao je Čačić.

