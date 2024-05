Čačić: Smatrao sam da je Plenković pozitivan pomak. Nažalost, močvara ga je progutala

Podijeli :

Šef Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić bio je gost u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak je razgovarao o političkim aktualnostima.

Koalicijski sporazum mora biti javan

Za razliku od većine ostalih, koalicijski sporazum HDZ-a i DP-a je – tajan.

Čačić se prisjetio vremena kada je sjedio u koalicijskoj Vladi, objasnivši kako je njihov sporazum tada bio javan: “To smo napravili iz jednostavnog razloga – naš program 21 je bio program koji je imao svoje sažetke, svoje politike i bio je cjeloviti dokument koji je bio ogroman. On je bio program koalicije. Nije bio program SDP-a, ni približno!”

“Sudjelovao sam u ogromnim razmjerima u njegovim strateškim postavkama, a i u realizaciji. Ovdje to nije tako. Ovdje imamo program HDZ-a, koji je program Vlade”, dodao je.

“Ako se želi poslati jasna i čista politička poruka hrvatskoj javnosti, ne smije i ne može biti da dvije političke opcije ulaze u koaliciju, a da ne objave zajednički program ili zajednički sporazum”, ističe Čačić te dodaje kako ipak nisu dužni objaviti tehničke elemente.

O koaliciji HDZ-a i DP-a kaže: “Samo jedna riječ ne postoji u politici, a to je konačno. Ne postoje konačne pobjede i konačni porazi. Naše društvo je podijeljeno i naravno da je ovo samo jedna runda. U ovoj rundi je objektivno, relativno, a i s Domovinskim pokretom se to vidi, u brojevima i apsolutno pobijedio HDZ. Njemu se treba čestitati. To je posljedica s jedne strane njihovih organizacijskih sposobnosti, a i s druge strane nesposobnosti opozicije, koja se ponovno razotkrila kao nesposobna.”

“SDP mora imati HDZ da bi uopće postojao jer se svodi na suprotnost HDZ-u, misleći da je to dovoljno da imaš saborske zastupnike i neka primanja. Da bi vodio državu to nije dovoljno. Oni moraju naći snage da vode državu”, dodao je.

Zašto se centar ne grupira?

“Uloga građanskog centra i liberala je sasvim sigurno da ne ide u radikalne desne i lijeve opcije”, objasnio je Čačić te dodao: “Uloga liberala u tom smislu sasvim sigurno pretpostavlja i razgovor s HDZ-om kao desnim centrom.”

Ali, Čačić tvrdi da moraju postojati i granice: “Kad cijela priča ode u smjeru sustavne korupcije i uništavanja institucije ove zemlje, a to se pod HDZ-om dogodilo, onda se u tome više ne može sudjelovati. Ja za sebe sigurno znam da sam smatrao da je Plenković pozitivan pomak i da ima nade da rade neku promjenu. Nažalost, močvara ga je progutala.”

