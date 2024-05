Radić o raskolu u DP-u: “To vi gledate izvana, mi iznutra to ne vidimo tako. Nismo mi stranka pingvina i papagaja”

Podijeli :

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić bio je gost Novog dana sa Sandrom Križanec.

“Ja bih se trebao braniti od apokrifnih optužbi na apokrifan način. Mi smo stranka koja poštuje svoju strukturu, nikad to nismo vidjeli nešto specijalno, posebno. Nisam nestao, bio sam na pressici i jučer i prekjučer, imali smo i sastanke u Vladi. Radimo na sve strane, ne moramo podnositi račun za neke unutarnje stvari”, kaže Radić na pitanje o tome tko je stvarni šef Domovinskog pokreta.

Što se tiče toga tko će predstavljati stranku na koordinacijama koje su najavili, kaže da su “jučer bili na koordinaciji” i dodaje kako mu je nevjerojatno da se o tome razgovara. “Mi ćemo se mijenjati. Rekao sam da ću se posvetiti koordiniranju stranke, ministara i Vlade. Ispala je fama, fame nema. Utorkom smo dogovorili sastanke vodstva stranke, utorkom ćemo imati pressice. To će biti redovito”, najavio je.

Na pitanje znači li to da nema raskola u DP-u, odgovara: “To vi gledate izvana, mi iznutra to ne vidimo tako. Nismo mi stranka pingvina i papagaja. Na sastancima bude pet struja, svatko misli nešto svoje, ali kad nešto izglasamo, to je zajednički stav. Penava i ja se znamo dugi niz godina, ja poznajem njegovog oca. To je sve skupa nategnuto. Prošli tjedan su krivo prenosili naše izjave i malo se napravio šum u komunikaciji. Jučer smo dogovoril što ćemo, kako ćemo, posla imamo i previše svi. Danas imamo motivacijski skup za euroizbore, ja ću ga voditi jer Ivan mora biti u Vukovaru. Mi funkcioniramo na najnormalniji način, čujemo se tri puta dnevno. I kad smo bili non-stop zajedno morali su nas tri puta slikati. Pravi se događaj koji ne postoji.”

Komentirao je i koalicijski sporazum koji su DP i HDZ potpisali. Radić kaže kako je to međustranački dogovor i da je dogovoreno da se s tim dokumentom neće ići van. “Ja ne mogu prekršiti taj dogovor. Pobrojali smo točke koje su više bitne nama nego drugoj strani, ipak smo mi junior partner i to je to”, kaže.

Osvrnuo se i na izjavu Marijana Pavličeka da će DP u suradnji s HDZ-om proći gore od Mosta. “Jeste li ikad čuli za pregovore gdje je onaj tko pregovara dobio sve što traži? Mi smo dobili neke stvari. To su prilično ružne rečenice. Što se toče Pavličeka, ne bih to htio komentirati. On kaže da ćemo mi proći gore nego njegov koalicijski partner. Živi bili pa vidjeli. Pavliček je na vlasti u Vukovarsko-srijemskoj županiji sa HDZ-om i SDSS-om, u Gradu Vukovaru s nama, ne bih htio to komentirati. Ankete i rezultati izbora su sve rekli, DP je treća snaga u državi”, kaže Radić.

Ministri iz DP-a

Govoreći o resorima koje je DP dobio u Vladi, Radić kaže kako su to “tri ključna problema u ovoj zemlji”. Dotaknuo se i plinskog biznisa kojim se u susjedoj BiH bavi obitelj novog ministra gospodarstva Ante Šušnjara.

“Tko god da je bio od naših ministara, našli bi mu povezanost… Ide su u detalje koji su nenormalni. Šušnjar je odvjetnik koji godinama gradi odvjetničku karijeru. Ima oca koji se bavi drugim poslom u drugoj državi, njegov brat je prisiljen ostaviti svoju karijeru, profesorsku i voditi tu tvrtku… On nikada nije radio za tu tvrtku. Mislim da će on biti jako pozitivno iznenađenje kao ministar, znam kako radi, kako je radio. Što se tiče Dabre, diploma je potpuno legalna, već su je službe provjeravale dva puta. Kad je odlazio iz HDZ-a. Zaboravljate da je on ravnatelj Zaklade Vrhbosanske nadbiskupije pa je i poslom išao tamo. … Ne postoji škola za ministre, koje je to obrazovanje da se kaže idem u školu za ministre, to je najbolje. Puno je bilo ljudi koji nisu imali nikakvo obrazovanje koji su imali dobra upravljačka svojstva, a vidjeli smo dosta profesora, doktora kung-fua, koji se nisu proslavili”, govori.

“Našim ministrima su tražene kazne za parkiranje, dotle se išlo. Mi ćemo naći dovoljno ljudi. Nismo mi tu za kukanje. Ovaj način kako se unaprijed pokušava eliminirati ljude nije dobar za Hrvatsku”, jasan je.

Je li HDZ skrenuo radikalno udesno s DP-om? “Kako se provode desne politike u politici? Trebamo sve mrkve ravnati da idu prema desno? To su priče za malu djecu. Ako netko voli svoju zemlju i stavlja svoju obitelj, grad i zemlju iznad drugih, zašto bi on bio radikalni desničar? Ja mislim da su to zdravorazumske politike. Je li HDZ skrenuo desno ili lijevo, ne znam. Mi ćemo provoditi svoje politike koje budemo mogli i ako budemo uspješni, ne vidim da će biti išta lošije hrvatskom narodu.”

SDSS i Možemo

Što se tiče inzistiranja DP-a da ne želi imati veze sa SDSS-om, Radić kaže: “Uvijek zaboravljate drugi dio. Mi smo uvijek govorili SDSS i Možemo. Da smo slučajno bili u kombinaciji s druge strane, onda bi sve ove optužbe otpale. Mi smo imali principijelnu odluku zašto s njima nećemo. Po nama te stranke nisu pod ustavnim lukom i to je jedini razlog zbog kojeg inzistiramo na tome. SDSS je nastao na način koji nama nije prihvatljiv i danas kontinuitet te stranke vodi čovjek koji je bio okupacijski gradonačelnik Vukovara. Nek’ netko sad zamisli da će okupacijski gradonačelnik Mariupolja voditi vlast u Kijevu i docirati njihovoj vladi.”

Što se tiče Možemo, kaže kako nije ustavno da nastanak stranke financira druga država i objašnjava kako je Možemo nastao iz njemačkog institutua.

Na pitanje o tome zašto se DP toliko protivi dolasku Milorada Pupovca (SDSS) na čelo saborskog Odbora za prava manjina, Radić kaže: “Gledajte, to je vrlo sklisko pitanje. Po nama to, da je iz oporbene kvote, ne bismo imali ništa protiv. Nismo mi protiv toga da on bude na čelu Odbora. Ovdje je stavljeno da on dolazi iz vladajuće kvote. Nemamo mi problem da on bude na čelu Odbora. Sav je problem u tome da je to iz kvote vladaućih, da je iz kvote oporbe, sve je ok…”

Hoće li nakon europskih izbora doći do problema u koaliciji DP-a i HDZ-a? “U dogovorima morate biti kruti, nakon dogovora morate biti fleksibilni. Što će biti nakon izbora, vidjet ćemo”, kaže i dodaje kako slijede i predsjednički, a sljedeće godine i lokalni izbori. “U nadnaravne moći ne vjerujem. Ni u svoje ni u tuđe, isto tako ni u Plenkovićeve. Ne radi se to tako, nisu ljudi vreće cementa. Mi se ne bojimo ničega”, poručuje.

Zašto nije ušao u Vladu? “Puno je razloga bilo zašto nisam ušao. Davno sam rekao da neću biti ministar gospodarstva, nije mi se vjerovalo. Ja što kažem, ja se toga držim. Nisam nikad rekao da ću biti ministar demografije, rekao sam da ću se baviti demografijom. Tad smo bili u postupku traženja ministara, imali smo veliki pritisak iz Dalmacije. Mi smo stranka koja je ravnomjerno raspoređena. Morali smo zadovoljiti dalmatinsku kvotu i meni je bilo životno da to bude tako, kako i sve stranke gledaju. I sad govore o slavonskom lobiju, zamislite što bi bilo da smo i Dabro i ja. … Mi imamo pravo provoditi svoje stranačke programe, ne možete se povinovati tuđim željama i pozdravima. Kao i sad za državne tajnike. Mi sad sigurno imamo 50-ak ljudi koje razmatramo. Sad, hoće netko biti, neće…”, govori.

Demografija i strani radnici

Radić kaže kako u njegovim tvrtkama još uvijek nema stranih radnika, ali da ne vjeruje da će to još dugo moći izgledati tako. Govori i kako je udio stranih radnika u Hrvatskoj oko 13 posto, a zemlje u okruženju taj broj drže na oko 3, 4 posto. Kaže da se podhitno mora nešto učiniti da se to pitanje riješi.

“Tko misli da ćemo mi demografiju riješiti u 30 ili 60 dana, ja to obećati niti mogu niti hoću”, kaže. Podizanje nataliteta je mukotrpan proces, upozorava. “Jedina prava šansa su nam, realno… Hrvatska ima puno slabosti, ai i puno prednosti. Hrvata je više izvan RH, nego u zemlji. Standard raste, dio smo EU-a, NATO-a… Mislimo da pravom politikom privlačenja možemo privući naše ljude. Najveća nam je šansa Argentina. Tamo su plaće 400 eura, u Boliviji i Venezueli još manje. Brojke su naših ljudi tamo velike, ima velikog interesa da se vrate u Hrvatsku. Nedopustivo je da po godinu i pol dana rješavaju svoju situaciju, a nemaju nijedan dokument dok netko tko dođe iz Nepala za mjesec dana riješi sve papire”, zaključuje.

