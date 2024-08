Ljetni radovi na cestama u Zagrebu u završnoj fazi. Najavljeni novi

Podijeli :

Mia Slafhauzer/PIXSELL

Intenzivno razdoblje ljetnih radova koji su se izvodili na najprometnijim ulicama u Zagrebu kako bi se zamijenile stoljetne cijevi, javna rasvjeta i oštećeni asfalt su u završnoj fazi i većina će biti dovršena do početka školske godine, izvijestili su u subotu iz Gradske uprave.

Radovi u Ilici završeni su i prometnica je u petak puštena u promet u punom profilu. Izvedeni su opsežni radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda budući je stari datirao još iz 1890. godine. stiče se u priopćenju zagrebačke gradske uprave.

Počinju radovi na zagrebačkoj Aveniji Većeslava Holjevca: Ovo su obilazni pravci

U Ozaljskoj ulici završeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda starog 90 godina, te će se izvesti i radovi cjelovite rekonstrukcije prometnice, a ne samo planirana sanacija prijekopa, zbog čega će radovi trajati još tjedan dana, kao i uređenje pothodnika Dubravica i Škorpikove ulice.

Nastavlja se obnavljanje gradske infrastrukture

Grad Zagreb i nakon završetka tih radova nastavlja obnavljati infrastrukturu kako bi bio što ugodniji za sugrađane, dodaje se u priopćenju.

Radovi će se, iako u manjem obimu, nastaviti i tijekom godine pa će se tako u ulici Šestinski vijenac, na dijelu od Ulice Šestinski vrh do kućnog broja 16, od nedjelje 1. rujna od 20 sati rekonstruirati vodoopskrbni cjevovod, a nakon toga će prometnica biti asfaltirana u punoj širini i u potpunosti obnovljena, te za vrijeme radova zatvorena za promet.

U ponedjeljak 2. rujna u 8 sati započinju radovi obnove kolnika na južnoj kolničkoj traci Ulice kneza Branimira, na dijelu od Osječke ulice do Aleje Javora. Radovi obuhvaćaju zamjenu dva sloja asfalta – nosivog i habajućeg, kao i zamjenu dotrajalih poklopaca komunalne infrastrukture, škrinjica i slivničkih rešetki. Ukupna površina radova je oko 9.000 metara četvornih i dio su Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta s ciljem obnove najopterećenijih prometnica. Radovi će trajati do nedjelje 15. rujna do 20 sati. Južna kolnička traka na tom dijelu bit će zatvorena pa će se promet privremeno odvijati po preostalom slobodnom dijelu kolnika, najavljeno je.

Iz Službe za odnosu s javnošću Grada Zagreba poručuju sugrađanima da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju.

