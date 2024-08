Počinju radovi na zagrebačkoj Aveniji Većeslava Holjevca: Ovo su obilazni pravci

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Na Aveniji Većeslava Holjevca, od Nežićeve ulice do Ulice Savezne Republike Njemačke, danas, u utorak od 8 sati kreću radovi obnove kolnika, izvijestio je Grad Zagreb.

Radovi obuhvaćaju zamjenu dva sloja asfalta – nosivog i habajućeg – kao i zamjenu dotrajalih poklopaca komunalne infrastrukture, škrinjica i slivničkih rešetki.

Ukupna površina radova je oko 1800 m² i dio su Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda za 2024.

Prva faza radova kreće danas, a obuhvaća dionicu od Nežićeve ulice do Ulice Miroslava Miholića, dok druga faza obuhvaća dionicu od Ulice Miroslava Miholića do Ulice Savezne Republike Njemačke.

Do kraja rujna

Predviđeno trajanje radova je mjesec dana, odnosno do kraja rujna

Za vrijeme prve faze radova Avenija Većeslava Holjevca, od Nežićeve ulice do Ulice Miroslava Miholića, bit će zatvorena za sav promet, od utorka 27. kolovoza od 08 sati do utorka 10. rujna do 4 sata.

Obilazni pravac za vrijeme prve faze:

Avenija Većeslava Holjevca – Islandska ulica – Ulica Savezne Republike Njemačke – Avenija Većeslava Holjevca i obratno.

“Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju”, poručuju iz Grada Zagreba.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Radić se okružio DP-ovcima pa poručio: Ja imam većinu, to je jasno i Penavi! Hrvatski grad našao se na listi najboljih za život u mirovini