Marko Rakar: “Šef HEP-a je vjerojatno bio zabrinut za svoju nekretninu”

Financijski forenzičar i stručnjak Marko Rakar gostovao je u Novom danu gdje je komentirao HEP-ovu aferu s plinom.

Podsjetimo, N1 je doznao da je 63 posto viškova plina skupljenog u HEP-u u lipnju kupio PPD, a onda su, daleko iza njega, tvrtke E.ON Plin i MET Croatia.

“Riječ je o trgovačkim odnosima koji su tajni , ali s obzirom da je HEP javno poduzeće, a Ina gotovo pola u rukama Hrvatske, trebali su reći kome je prodan taj plin. Transparentnost ove Vlade nikada nije bio prioritet. Vrh Vlade vjerojatno nije ni znao što se dogodilo pa im je trebalo malo vremena”, rekao je Rakar.

“Postoji i financijska odgovornost jer je HEP morao prodavati zalihe ispod tržišne cijene. Kako je do toga došlo je puno bolje pitanje. Ja bih se kladio na ljudsku glupost, a to znači da netko tko je pisao uredbu nije razmišljao kamo ona vodi. Druga je opcija korupcija, a to znači da je uredba dizajnirana za ovakve stvari”, dodao je.

Rakar smatra da su svi trebali reagirati. “Šef HEP-a, Barbarić, je vjerojatno bio zabrinut za svoju nekretninu. HEP je jedna polu-kriminalna organizacija koja funkcionira samo s predsjednikom Uprave, sve odluke se donose na samom vrhu. Ministarstvo gospodarstva je poput glečera, oni su dobili informaciju, pa dok su oni to urudžbirali, pa zaprimili, pa dok je netko shvatio razmjere toga… Jedan cijeli kaskadnih niz događaja doveo je do toga. To je, nažalost, Hrvatska”, napomenuo je.

Ni njemu nije jasno kako potpredsjednik Vlade, Oleg Butković, tvrdi da nema štete. “Pa plin nije nestao. Sasvim sigurno je da je uredba Vlade rekla da HEP mora kupovati plin. U toj situaciji Ina nema razloga da ne proizvodi i prodaje taj plin. Netko iz HEP-a je mogao nazvati nekoga iz Ine i zamoliti da se ne proizvodi toliko plina da ne stvaraju gubitke. Moglo se dogoditi da je HEP prodavao direktno Gradskoj plinari Zagreb, nije da se to nije dalo riješiti. Međutim, našom zemljom upravljaju ljudi koji ne razumiju problem”, rekao je.

“Odgovornost je na upravama svih tih društava. Ina je koristila situaciju kakva je bila, uredbu koju je donijela Vlada kako bi ublažila energetsku krizu”, dodao je.

Dio tog plina, 4 posto, je kupila i sama Ina koja ga je prvotno prodala HEP-u. “Ina je radila ono što radi, trgovala je energentima. Ne možemo se ljutiti to što je iskoristila poziciju. Ono što nije razumljivo je kako su došli do toga da nam prodaju ciglu koji mi nemamo gdje ugraditi”, kaže.

Što se tiče novog Kodeksa o etičkim načelima rada državnih službenika, a koje je donijela Vlada, Rakar kaže da je to Vijeće koje bi trebalo to provoditi napravljeno samo zato da se nekakva kvačica može zakačiti na neki zadatak Bruxellesa. “To je jedna količina ljudi koji sjede u nekoj kancelariji i čekaju da zazvoni telefon, njihova funkcija je nejasna. Vlada je promijenila 30 ministara upravo zbog korupcije”, napomenuo je.

“Borba protiv korupcije počinje tako da ti nisi korumpiran, a naša Vlada ne zadovoljava taj kriterij”, dodao je.

