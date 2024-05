Rakić: Veliki dio političkog kruga gleda na novinare kao na iskonske neprijatelje

Podijeli :

Iskusna novinarka Mirjana Rakić gostovala je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović upravo na Dan slobode medija pa su razgovarale u kakvom je stanju sloboda medija u Hrvatskoj.

Izvješća iz međunarodnih insitucija koje se bave medijima i novinarima pokazuju pad slobode medija u Hrvatksoj.

“U tim procjenama kad padnete za šest mjesta, u bilo čemu, nije ugodno, a pogotovo u stanju s medijima. Ako su u demorkatskom društvu profesionalni i odgovorni novinari taj temelj koji potiču građane u daljnjoj demokratizaciji, pluralizaciji društva, onda su to veliki, ozbiljni problemi”, smatra Rakić.

Komentirala je čestitku za Dan slobode medija iz Ministarstva kulture i medija.

“Prigodna čestitka je prigodna čestitka, ali onaj koji čestita mora biti svjestan da je on na neki način onaj od kud ide inicijativa za mjenjanjem stvari u društvu. Mislim da jedan veliki dio ovoga kruga političkog, novinare gleda kao neprijatelje i to iskonske neprijatelje. S time da ne shvaćaju njihovu osnovnu poziciju.”

Rakić kaže kako ni kod jedne javne osobe ne postoji apsolutna privatnost.

“Apsolutna privatnost ne postoji ni kod vas ni kod mene jer smo javne osobe, a kamo li kod političara. Imate direktive Europske unije, ako se mi vežemo za te direktive, onda političari moraju biti svjesni da je njihova privatnost limitirana.”

“Neke stvari se otkrivaju i bogu hvala da su ih novinari otkrili jer su vrlo bitne. Na koji način država reagira u određenim situacijama? Trebaju li nama EU tužitelji ili ne? Koliko smo slučajeva imali koje su otkrili novinari, ne zato što su to zli ljudi, nego zato što je to nešto s čim javnost mora biti upoznata”, dodaje Rakić.

Rakić je objasnila zašto misli da je sve manje istraživačkog novinarstva.

“Oni su izrazito skupi za medije jer vi morate detaširati određeni broj ljudi na nekom zadatku i pustiti ih da istržaju dok god ne dođu do nekog zaključka, bilo da je to sve skupa bilo ništa ili da je to neka velika stvar.”

