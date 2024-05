Puhovski: Pupovac bi mogao povući potez kojim bi olakšao život Plenkoviću

Podijeli :

Politički analitičar i profesor Žarko Puhovski gostovao je u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović i komentirao sastavljanje većine nakon parlamentarnih izbora održanih 17. travnja.

I dok neki političari iz redova oporbe još uvijek vjeruju da HDZ i Domovinski pokret neće sastaviti vladu, IDS-ov Dalibor Paus smatra da je to gotova stvar.

“Kao što cijelo vrijeme ponavljam, 60:40 posto. To je vezano uz činjenicu da DP nema pregovarački kapacitet. Znaju ucjenjivati u stilu “Srbe van i slično”, ali ne znaju dalje od toga. Bio bi napredak da znaju tražiti koja ministarstva žele, ali ne znaju, zadržali su se na svjetonazorskim pitanjima”, izjavio je Puhovski pa nastavio o pregovorima:

Kekin tvrdi da i ova afera pokazuje poveznicu HDZ-a i DP-a: “I Vučić bi mogao učiti od našeg premijera”

“Oni s jedne strane i dalje vjeruju da mogu razlomiti DP jer su pretežno bivši HDZ-ovci. Drugo, Plenković na njih želi nasloniti svoju prednost, HDZ je puno jači. Ali, sa stajališta teorije i praske, dobro je da netko bude uz HDZ i korigira ga. Problem je što bi ga mogli “korigirati” prema desno, što nije dobro jer se trenutno nalazi na centru. Plenkoviću to ne odgovara jer nije takav tip čovjeka. Nije kao ovi iz DP-a koji žive od desne retorike pa ispada iz igre. Osobno mu je važno pobijediti, a onda će se vidjeti je li to za doviđenja ili nije. No, ako postane trostruki pobjednik, upisat će se u povijest kao velikan hrvatske politike. Drugo, važno mu je pobijediti pod njegovim uvjetima, a SDSS su njegovi uvjeti. Ovi su se pak naslonili neinteligentno na jednu točku i ne odstupaju. Alternativa su ponovljeni izbori, od čega koristi imaju samo HDZ i Možemo, svi drugi gube.”

Novi izbori bi mogli naštetiti Plenkoviću jer zbog svojih stavova oko Milorada Pupovca bi doveo do manje krize.

“Imali bismo nešto što je loše za hrvatsku demokraciju jer bi izlaznost bila slabija i to bi poništilo veliku izlaznost unatoč jako lošoj kampanji kakvoj smo svjedočili.”

Ide li Plenković na metodu iscrpljivanja? Vidjeli smo nešto slično u nekim europskim državama. Belgija je 919 dana bila u takvoj situaciji, Nizozemska se također mjesecima bori sa sastavljanjem vlade.

“Društvo treba državu, a u normalnim okolnostima država treba društvo. To nam je ostavština socijalističkih vremena.”

Novitet u političkom prostoru je glasno pozivanje na promjene Ustava oko mandata koje imaju nacionalne manjine. Most je predvodnik u tim pozivima.

Dalija Orešković: Ne mogu dopustiti da nas Domovinski pokret zaprlja

“Oni su prije svega rekli da su ispali iz igre i sad se ponašaju kao politički komentatori i intelektualci. Tako nešto sam i ja predlagao, da se potpuno ukinu manjine i uvede komisija koja bi se zalagala za prava manjina. Problem je što se to ne može napraviti za devet mjesec jer nemamo aparat za tako nešto. Drugo, to ima ružan aspekt većine koja tjera manjinu da se ponaša po njezinim pravilima bez ikakve konzultacije s njima. Bar da time dajete znak da uzimate u obzir mišljenje onih na koje se odluke odnose.”

Vesna Pusić ustvrdila je da bi koalicija HDZ-a i SDP-a bilo rješenje, kako bi se spriječio zaokret prema desno.

“To je nemoguće jer se ti ljudi mrze, ne mogu se živi vidjeti. Mogućnost bi postojala ako bi se ponovili izbori. Ponavljam, nikad nisu bili sličniji nego danas, nažalost. Ali, kad bi se to dogodilo, ukinuo bi se Sabor jer bi 80 posto činili zastupnici dvije stranke. Podijelile bi se firme, ministarstva… i to bi bilo kratkoročno rješenje. Također, za razliku od Vesne Pusić, ne vidim DP kao opasnu stranku. Nemaju nikakav zaokruženi desničarski stav, ne mogu naći pet točaka.”

Postoje glasine i da je Plenković pod pritiskom unutar stranke da uđe u koaliciju s DP-om, čak i pod cijenu odricanja SDSS-a.

“Postoji varijanta da se Pupovac sam povuče jer je dovoljno iskusan pa će reći da će biti u Saboru bez da su dio većine. To se može napraviti. Plenkoviću je važno pobijediti, ali pod uvjetima koje postavi”, zaključio je Žarko Puhovski.

