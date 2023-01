Raspisan i natječaj: Benzinske crpke, kafići i moteli stižu na državne ceste

Podijeli :

Izvor: Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Odmorišta stižu na državne ceste, imat će WC, vodu i motele, piše u nedjelju Večernji list, navodeći da su Hrvatske ceste raspisale natječaj za sve veće prometnice

Na svakih 50 odnosno sto kilometara, ovisno o tome kako studija pokaže da je najbolje, Hrvatske će ceste sagraditi odmorišta za putnike državnim cestama iscrpljene kilometrima puta.

Benzinske crpke, kafići, eventualno i koji motelčić to je plan od D1 do D10, ali i za D66, D75 te D102. Naravno, kako nitko ne zna sve državne ceste napamet, reći ćemo da se radi o praktički svim većim prometnicama koje spajaju sve četiri strane Hrvatske te o nekoliko manjih poput one od Kraljevice preko Krka do Jurandvora ili one od graničnog prijelaza Metković do Opuzena.

“Odredba Europske unije?”

A zašto odmorišta na državnim cestama poput onih na autocestama? Djelomično zato što tako nalaže odredba Europske unije, a djelomično zato što odmorišta uopće ne postoje, što u inozemstvu baš i nije praksa.

“Državne ceste, uz autoceste prometnice s najvećim intenzitetom prometa u Republici Hrvatskoj, trenutačno nemaju razvijenu odgovarajuću infrastrukturu pratećih uslužnih objekata, posebice u zadovoljavanju potreba za parkiralištima za teretna vozila te punionica za električna vozila u skladu sa zakonskim odredbama i posebnim zahtjevima koji su utvrđeni direktivama EU”, kažu u Hrvatskim cestama i dodaju da se pratećim uslužnim objektima smatraju odmorišta na kojima se pružaju usluge vozačima i putnicima, čime im se omogućuje sigurna i udobna vožnja te zadovoljavanje potreba za odmorom te dodatnim sadržajima.

“Putovanja, osobito tranzitna, nameću zadovoljenje osnovnog minimuma potreba svakog korisnika, stoga oblikovanje i kapacitet pratećih uslužnih objekata ovisi o veličini i strukturi prometnog toka, zbog čega je, pri oblikovanju i odabiru lokacije odmorišta, potrebno analizirati prometne tokove i uzeti u obzir udio teretnih vozila, svrhu putovanja putnika, izvor i cilj putovanja putnika, nacionalnu strukturu putnika i njihove navike te procijeniti strukturne promjene prometnih tokova u doglednoj budućnosti”, objašnjavaju Hrvatske ceste u natječaju kojim traže tvrtku koja će izraditi spomenutu analizu, piše novinarka Večernjeg lista Mateja Šobak.

