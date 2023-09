Raspudić: Oni koji vjeruju Plenkoviću ga i zaslužuju

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić gostovao je u N1 Newsroomu, gdje je prokomentirao političke aktualnosti.

O parlamentarnim izborima

Mostovac je siguran da će biti velika izlaznost na nadolazećim parlamentarnim izborima.

“Oni građani koji povjeruju Plenkoviću da ih on hrani i da mu moraju biti zahvalni što nisu gladni i smrznuti, oni ga i zaslužuju, isto kao i oni koji će na dan izbora ostati kod kuće jer smatraju da su svi isti”, rekao je.

“Međutim, ja sam uvjeren da će izlaznost biti puno veća nego prošli put”, dodao je, otkrivivši za lošu izlaznost na prošle izbore mjere zbog koronavirusa. “Nemoguće je da se ponovi takva situacija”, kazuje mostovac.

O Plenkoviću

Odgovorio je i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je kazao da će HDZ pobijediti na narednim izborima, a da će se neki političari, poput mostovaca, nakon toga moći uputiti se u mirovinu. Raspudić je istaknuo da politika nije bila njegov primarni posao te da se politički angažirao nakon što je odlučio da je vrijeme za promjenu.

“Ja se nisam kao on metiljao s 20-ak godina kroz stranke, Matu Granića i ostalo. Kao čovjek s izgrađenom karijerom i javnom osobnosti, ja sam u jednom trenutku, kad mi je prekipjelo, ušao u igru. Ja se mogu sutra vratiti svome poslu. Ono što oni jako dobro znaju jer imamo insajderske informacije i jer su se radile ozbiljne dubinske ankete je da oni nemaju šanse formirati većinu i zato ovakva nervoza”, smatra Raspudić.

Nastavio je potom kritizirati Plenkovića, istaknuvši da je premijer mao loše rezultate u svojim ranijim političkim pokušajima.

“Kada ga raščlanite, tko je Andrej Plenković? Imao je ranije dva izleta u politiku, oba katastrofalna. Vodio je s 29 godina kampanju Mate Granića za izbore 2000., koja je jedna od najgorih u povijesti Hrvatske. Kandidirao se kao kandidat Jadranke Kosor za zamjenika predsjednika HDZ-a i završio je zadnji.

Od tada lika nigdje nema, odjednom pao Karamarko i evo njega bez protukandidata na vrhu HDZ-a. Taj tko ga je postavio, on ga kontrolira i njemu Plenković postavlja račune”, kazao je, dodajući da tu misli na “duboki HDZ”.

O Grliću Radmanu

Također se osvrnuo na ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, koji je pod predmetom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog toga što je godinama od tvrtke Agroproteinka primao stotine tisuća eura koje nije prijavio u imovinsku karticu. Ta tvrtka je, da podsjetimo, bila zadužena za zbrinjavanje više od 12.000 lešina zbog afričke svinjske kuge.

“On ne prijavi 2,1 milijun eura u poslovima koji su izravno rađeni s državom. On je u očitom sukobu interesu. Ako je to jedina firma u Hrvatskoj koja radi taj posao, onda on ne može biti ministar ako dobiva dobiva novac od te firme. Kako uvjeriti seljaka u Slavoniji koji je ostao bez svojih svinja da je Vlada učinila sve da se spriječi dolazak svinjske kuge i da nije donijela prerigoroznu mjeru eliminacije svinja. Kako ih uvjeriti da su svinje mogle ostati, a ne da su ubijene da bi dio pinke uzeo Grlić-Radman?” zapitao se Raspudić.

Naglasio je potom naglasio ozbiljnost situacije i sugerirao da bi to moglo biti dovoljno za pokretanje opoziva ministra.

“Ministar vanjskih poslova je jedna od najvažnijih ministarskih funkcija u Hrvatskoj. Ako je na računu onog HDZ-ovog dede moglo završiti pola milijarde kuna, zašto bi nas čudilo da ministar vanjskih poslova može lobirati da se ide rigoroznije malo jer to njemu stvara profit. Ovo je vrlo ozbiljna i gadna situacija, dovoljna da se pokrene opoziv”, zaključio je za N1.

