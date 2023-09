Šefica Povjerenstva za N1 otkrila kakva kazna čeka Grlića Radmana ako se utvrdi da je kriv

Podijeli :

Šefica Povjerenstva za sukob interesa Aleksandra Jozić Ileković potvrdila je za N1 da je otvoren predmet u slučaju ministra Gordana Grlića Radmana, koji je godinama primao stotine tisuća eura od tvrtke Agroproteinka, a nije ih prijavljivao u imovinsku karticu.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet, potvrđeno je ranije za Index.

“Otvorili smo predmet, jedan po prijavi i jedan po vlastitim saznanjima. Jedan se odnosi na poslovni odnos tvrtke u suvlasništvu ministra s državnim tijelom Ministarstva poljoprivrede, a drugi se odnosi na mogući nesklad u imovinskoj kartici vezano za eventualno neprijavljivanje drugih dohodaka, odnosno primitaka. Moramo provjeriti je li ministar prijavio drugi dohodak koji je ostvario po pravu svoga suvlasništva u tvrtci”, kazuje šefica Povjerenstva.

Otkrila je i što sada slijedi.

“Mi tek sada trebamo ući u utvrđivanje činjeničnog stanja i vidjeti je li bilo eventualne povrede. Da bismo to utvrdili, mi moramo tražiti nadležna tijela, izvršiti uvid u javne registre kako bismo vidjeli radi li se o točno ispunjenoj imovinskoj kartici. Ako ne, radi se o mogućoj povredi. Mi potom donosimo obavijest u kojoj utvrđujemo jesu li ispunjene pretpostavke za vođenja postupka ili ne. Tek kada ispitamo sve okolnosti, odlučujemo hoće li se voditi postupak”, objasnila je.

Pravo na očitovanje ima i sam ministar, objašnjava Jozić Ileković.

“Prije nego što donesemo obavijest, moramo imati kompletno obrađen slučaj, odnosno predmet. Kasnije po postupku i očitovanju samoga obveznika, koji ima pravo na to, mi de facto idemo na meritornu odluku”, kazuje, iznova ponovivši da još nije pokrenut postupak protiv Plenkovićeva ministra.

Pojasnila je i odnos ministra i tvrtke Agroproteinke. Istaknula je da ministar nije prodao tvrtku ili prenio vlasništvo nad njom, već samo upravljačka prava, zbog čega je morao primanja prijaviti u imovinsku karticu.

“Ministrova obveza je bila, stupanjem na dužnosničku funkciju, da prenese upravljačka prava iz tvrtke u kojoj ima suvlasničke dijelove. On je to učinio, no to ne znači da on ne mora prijavljivati dohotke s te osnove. On nije prodao ni ustupio vlasništvo, on je prenio upravljačka prava”, govori.

“Činjenica je da prijenosom upravljačkih prava obveznik mora pokazati određenu distanciranost u odnosu na to trgovačko društvo, dakle on ima pravo isključivo i samo jednom godišnje dobiti izvještaj o radu. Tvrtka je po zakonu dužna obavijestiti Povjerenstvo o poslovnim odnosima i u slučaju da to ne učini, onda će se pokrenuti prekršajni postupak, kako je to propisano zakonom”, dodaje.

Na upit je li ih Agroproteinka obavijestila o poslovima s državom, kazala je: “Za sada ne.”

Osvrnula se i na činjenicu da ministrova firma, iako je prenio upravljačka prava, i dalje posluje s državom i da samim time on ima financijske korist od nje. Šefica Povjerenstva kazuje da bi se to moglo u budućnosti promijeniti.

“To svakako je jedna jedna od tema koju bi zakonodavac danas-sutra pri sljedećoj noveli zakona mogao razmatrati kao relevantnu temu. S moje pozicije danas i saznanja koje imam, ja samo mogu reći da dužnosnici moraju svoju dužnost obnašati časno, savjesno i vjerodostojno i, ono što je bitno, moramo čuvati integritet. Percepcija javnosti je iznimno bitna, ne samo zbog toga što će netko reći da ste bili sposoban ili nesposoban ministar nego i zbog povjerenja javnosti”, kazuje.

Ako se utvrdi da ministar nije prijavio primanja od Agroproteinke u svojoj imovinskoj kartici, bit će kažnjen, jasna je Jozić Ileković. “U tom slučaju slijedi kazna, apsolutno, to je povreda zakona. Minimalna kazna je 4000 kuna, a ide do 40.000 kuna”, zaključuje za N1.

