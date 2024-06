Raukar o plinskim aferama: Evo tko je direktno odgovoran za aferu “plin za cent”

Podijeli :

Urša Raukar Gamulin, zastupnica stranke Možemo gostovala je kod našeg Igora Bobića u emisiji N1 Studio uživo gdje su razgovarali o nadolazećim europskim izborima i zavrzlami koja je nastala nakon što je natječajem odlučeno da će opsrkbljivač plina u Zagrebu biti čakovečki Međimurje plin.

Na petom ste mjestu od svih listi za Europske izbore.

“Ne računamo previše na ankete, ali svakako po tim postotcima nam je jedno mjesto zagarantirano, a drugo na rubu. U tom slučaju, u Parlament bismo slali Gordana Bosanca i Jelenu Miloš. Oni vrlo aktivno mogu djelovati u EU parlamentu, prvenstveno za hrvatske i europske interese”, rekla je Urša Raukar-Gamulin.

“Kao i za svake izbore, proveli smo predizbore i ova lista je proizvod tih rezultata.”

“Zanimljivo je da smo kao stranka na izborima prvi još 2019. počeli govoriti o priuštljivom stanovanju, o pravu na dom. Tada se to ocjenjivalo kao nerealni socijalizam, a danas vidimo da je to mainstream tema, tema kojom se bave gotovo sve stranke, govori Raukar-Gamulin.

“Borit ćemo se u okviru zelene europske grupacije za one politike koje će omogućiti priuštljivo stanovanje, a to je od stanogradnje javnih stanova, stanova za priuštljivi najam i da se ta europska sredstva preusmjeravaju u lokalne zajednice jer one najbolje znaju koji su im kapaciteti.”

Gradska plinara izgubila opskrbu plinom: “Vidi se da je ova nova zagrebačka uprava nesposobna”

“Počela je izgradnja stanova u Podbrežju, drži se rokova i sve radi legalno, to je projekt u završnoj fazi “pred zabijanja lopate, govori i dodaje: “Ne želimo samo graditi stanove za priuštljivi najam, već i otkupljivati stanove po uzoru na Beč i tako povećati stambeni fond.”

“APN sufinanciranjem kredita diže cijenu kvadrata. ”

“60% bečkih stanova je u gradskom vlasništvu, na čemu se radilo otprilike stotinu godina. Ono što se može je priprema projekata da se ide u tom smjeru, također i s porazima i davanjima kako bi se destimuliralo kratkoročni, a stimuliralo dugoročni najam.”

“Za europske izbore je najbitnija zelena tranzicija. Ona nije nešto o čemu ćemo odlučivati, ona je imperativ. U tom smislu napravljeni su programi solarizacije javnih zgrada. Mi smo za zelenu tranziciju koja nije na teret građana.”

Gradska plinara

“Pitanje gradske plinare je pitanje koje se treba postaviti HERA-i. Oni nemaju predsjednika Upravnog vijeća već dvije godine, direktno su odgovorni za aferu Plin za cent.”

“Napravila je natječaj na način da nije tražila obvezujuću financijsku potporu, odnosno banku koja će tražiti niti se tražio dokaz da postoji mogućnost za nabavu tog plina”, rekla je Raukar i postavila pitanje: “Rezultat natječaja je da niti u Čakovcu niti u Zagrebu javno poduzeće koje postoji da bi opskrbljivalo ljude na tom području plinom ne radi na svom području. Čemu onda javna poduzeća?”

“Evidentno je da je cijena koju je Zagreb ponudio na natječaju 7 posto viša nego ona prije tri godine, a ova firma je ponudila 0.7 posto manje. To je neodrživa cijena. Ne zna se tko su dobavljači, ne prati ih nijedna banka…”

Na pitanje o odgovornosti Grada, Raukar odgovara: “Tvrdi se da je Gradska plinara trebala dati manju cijenu na natječaju. To bi značilo da automatski ide u dugove. Ja smatram da to nije odgovorno upravljanje. Ponudila je onu cijenu, najnižu moguću koja poslovanje Gradske plinare održava na pozitivnoj nuli. Nije odgovorno pobijediti na natječaju i odvesti gradsku firmu u gubitke.”

Nije istina da će ostati bez posla, ima poslovne korisnike.

