Pljuskovi i grmljavine se ne smiruju: Zbog promjene koja stiže upaljen i meteoalarm

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

Iako nas prijepodne očekuje djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme, poslijepodne stiže promjena zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao upozorenje.

Od sredine dana slijedi porast naoblake i mjestimična kiša, najprije na Jadranu i predjelima uz njega, a zatim prema noći sve češće i drugdje. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, ponajprije u Dalmaciji. Upravo zbog toga je na snazi žuto upozorenje meteoalarma.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 °C.

Objavljena detaljna prognoza za lipanj u Europi, evo što nas čeka i gdje će temperature ići preko 30 stupnjeva

Sutra također slijedi promjenjivo i nestabilno vrijeme. Mjestimice kiša i grmljavina, a lokalno može biti i nevremena. Prema noći smirivanje i razvedravanje, najprije na moru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna između 19 i 24 °C.

Nakon ponedjeljka slijedi sunčanije vrijeme, posebice na moru, a na kopnu ne i posve stabilno pa se uglavnom poslijepodne ponegdje očekuju pljuskovi i grmljavina, češći u utorak.

Vjetar slab, u unutrašnjosti u ponedjeljak i umjeren jugozapadni i jugoistočni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevna temperatura zraka u postupnom porastu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok