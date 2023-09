Ravnatelj HAVC-a o hrvatskom kandidatu za Oscara: Odličan je, dobro će proći u Americi

Podijeli :

Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao film "Tragovi", hrvatski kandidat za 96. dodjelu Oscara.

Marcich je oduševljen odabirom filma.

“Film je odličan. To je autorski film. Redateljica je sjajna. To je njezin prvi dugometažni, ali to je jedna redateljica koja već ima zlatnog lava iz Venecije, za kratki film koji je bio predstavljen prije sedam godina. Zove se Belladonna”, pohvalio je redateljicu Dubravka Turić.

“Mi premalo vrednujemo naše uspjehe. Dubravka je uspješna redateljica, ona je i scenaristica, montažerka bivša. Stvarno iskusna žena i odličan sjajan prvijenac”, dodaje Marcich.

Film je već nagrađivan na filmskim festivalima.

“Bio sam u Varšavi kad su predstavljali, u Talinu na Black nights festivalu. Taj film već ima uspješan festivalski život”, poručuje Marcich.

HAVC planira promotivne kampanje filma u New Yorku i Los Angelesu.

“To je film u kojem su glavni akteri ženi, ali nije ženski film. Mislim da će to doprinijeti kampanji u Americi”, kaže Marcich.

