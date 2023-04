Malenica: Hrvoj Šipek zatražila je od ravnateljice USKOK-a da da ostavku

Šefica USKOK-a Vanja Marušić danas je podnijela ostavku i to iz ''osobnih razloga''.

Ostavku je komentirao i šef SDP-a Peđa Grbin, navodeći kako se ''nada da nije bila izložena raznim pritiscima''.

Ovo što je rečeno definitivno nije dovoljno. Hrvatska javnost zaslužuje znati malo više i zaslužuje znati što je do toga dovelo. Zaslužujemo se nadati da to nisu pritisci kojima je bila izložena. Podsjetit ću na situaciju od prije dvije godine, u jeku slučaja oko Gabrijele Žalac, kada ju je njena šefica, ravnateljica DORH-a Zlata Hrvoj Šipek, pokušala ''gurnuti pod autobus'' i svaliti svu krivnju za taj predmet na nju. Definitivno javnost zaslužuje znati koji je stvarni razlog za podnošenje ove ostavke - poručio je Grbin, referirajući se na aferu Softver kada je Marušić javnosti tvrdila kako je u USKOK-u došlo do propusta jer nisu EPPO izvijestili o provođenju izvida, a ne do zataškavanja, rekao je za Večernji list.