Reprezentacija Srbije u avionu iz Hrvatske: “U pravu su njihovi političari”

Stjepan Bedić, direktor aviokompanije ETF Airways i pilot, bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o stanju u avioindustriji.

Stjepan Bedić istaknuo je što za ETF Airways znači turistička sezona: “Trenutno se bavimo biznisom da letimo za druge aviokompanije jer je u zadnjih par godina bio veliki nered na tržištu i velike aviokompanije nemaju svojih kapaciteta i onda ne moramo brinuti o putnicima i prodaji”, objasnio je.

Bedić je komentirao stanje u avioindustriji: “Za razliku od većine naše konkurencije mi smo zadržali našu posadu, kada je došla sezona drugi nisu imali posadu, a mi smo bili spremni. Naš stav je da vjerujemo u naše ljude i želimo stvoriti kulturu da smo prepoznatljivi po kvaliteti”, kazao je.

Dodao je da je su za uspjeh male aviokompanije najzaslužniji ljudi: “Fleksibilni smo da neke stvari riješimo u par sati, ured smo do ureda i tako funkcioniramo dok smo mali”, objasnio je Bedić.

Bedić je komentirao i situaciju u kojoj je nogometna reprezentacija Srbija otputovala na Europsko prvenstvo u Njemačkoj hrvatskim avionom.

“To je firma u Njemačkoj koja je vlasnik firme u Hrvatskoj. Oni imaju zajedničku prodaju i njima kada dođe zahtjev za let to dođe kod nekog Nijemca i on nije vidio problem o kojoj se zastavi radi. Mislim da su tu u pravu njihovi političari da nacionalna reprezentacija treba putovati u nacionalnoj aviokompaniji ne zbog nacionalnog ponosa nego su to osobe koje moraju biti štićene”, kazao je Bedić.

