Ribić: Ispada da je papa manje nepogrešiv nego naš Ustavni sud

Dugogodišnji sindikalni lider Vilim Ribić bio je gost N1 Studija uživo.

“Teško mi je predvidjeti kako će završiti štrajk sudskih službenika, nemam kuglu, no iz Vlade prijete da neće platit dane štrajka što je u ovim okolnostima nemoralno, dok u zakonu stoji da se oni ne moraju platiti. Kao što sam rekao, to bi bilo nemoralno kod ovih ljudi koji su zaboravljeni svih ovih godina. Jedna takva prijetnja može oslabiti štrajk, ali sve ovisi o tome koliko su motivirani i koliko su čvrsti”, rekao je Vilim Ribić.

On navodi da je uvijek trenutak za sindikalnu solidarnost, ali nje je uvijek malo.

“Ljudske vrijednosti nisu bile dovoljno prisutne pa ni u sindikatima, iako su tamo trebale biti najviše prisutne. Ovi ljudi nemaju nikakve dodatke na plaće. Lako je riješiti ovaj problem, dajte im primjerene plaće i dodatak za rad u pravosuđu. Sudskim službenicima dignite plaću koliko će im biti riješeno kroz zakon o plačama i zaustavite štrajk. Imam previše godina da bih bio optimist. Ovo je rušenje sustava koji rade ministri u vladi, tako je bilo za vrijeme svih vlada. Uvijek dođu ministri i to se onda dogodi. Sustave su rušili ministri u vladi ispod stola i tome su stvorili daleko veće probleme”, kazao je.

Ribić navodi da dižući plaće parcijalno, ministri izazivaju više novih požara.

“Platni razredi su bolji od sustava koeficijenata. Ocjenjivanje mora biti kvalitetno razrađeno, a u ovom zakonu nije. Kod ocjenjivanja je najbitnije da ocjenjivač bude ocjenjivan. Trebaju ga ocjenjivati i sami radnici i stručno tijelo. Država trampi lojanost i vrijednost službenika za sigurnost radnog mjesta”, rekao je.

Isto tako, Ribić kaže da je Vlada išla dobronamjerno u posao sa sindikatima, a išla je ne zato jer se zaljubila u sindikate.

“Premijer je stalno u EU-u, trendovi su se tamo jako promijenili nakon financijske krize. Premijer je samo pokušao provoditi politiku i ciljeve koje sugerira EU, a ustavni sud mu je to onemogućio. Sindikati koji pregovaraju imaju trošak, da ustavni sud to ne bi srušio mi smo tražili zajedničku osnovu. Pravi problem je između člana i ne člana i ustavni suci dobro znaju da time slabe sindikate. Nije ovdje pitanje budućnosti sindikata, tu je važna budućnost hrvatske demokracije i budućnost ustavnog suda”, rekao je Ribić pa dodao: “On sebe postavlja izvan onih koji su dobili demokratske izbore, a nitko od njih nije bio na izborima. To je nevjerojatna činjenica. Ustavni se sud mora transformirati, ako oni pogriješe ne može biti revizija te odluke. Ispada da je papa manje nepogrešiv nego naš ustavni sud. Dok je sindikata ta bitka neće biti zauvijek izgubljena. Vjerujem da ćemo naći novo rješenje. Ustavni sud neistinito obavještava pravnu i stručnu javnost svojim obrazloženjem”.

