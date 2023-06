Vlada i sindikati potpisali memorandum, stižu veće plaće

Podijeli :

Vlada i reprezentativni sindikati javnih i državnih službi potpisali su Memorandum o razumijevanju koji je u srijedu usvojen na zatvorenoj sjednici Vlade.

Na potpisivanju su bili i premijer Andrej Plenković i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, prenosi Dnevnik.hr.

Tomislav Klauški: “Oni koji ti plaćaju plaću, očekuju da to vratiš na biralištu”

Prema postignutom dogovoru nakon sastanka sindikata s premijerom Andrejom Plenkovićem, od ovog mjeseca za 219.000 zaposlenika u državnim i javnim službama rastu plaće od 60 do 100 eura, najviše onima s najmanjim primanjima, do 20 posto. Veće plaće na račune sjedaju u srpnju. Također, regres od 300 eura dobit će svi zaposlenici.

Memorandum o razumijevanju, odnosno privremeni dodatak na plaće za državne i javne službenike, bit će na snazi do stupanja na snagu novog Zakona o plaćama kojim bi se trebalo urediti sustav plaća.

Malenica: Jedna od najvećih reformi u javnoj upravi

“Novi zakon je objavljen na javnom savjetovanju, cilj je da do ljetne pauze u Saboru prođe prvo čitanje. Od sljedećeg tjedna počinjemo s radom na dvije uredbe koje je cilj pripremiti do kraja godine i koje će zasigurno dovesti do toga da u drugom koraku dođe do povećanja plaća pogotovo za one službenike i namještenike koji imaju najmanaja primanja. Naša procjena je da će se za te kategorije, koje imaju najmanja primanja, u drugom koraku primanja povećati od 10 do 15 posto. Do kraja godine ćemo u tome aktivno surađivati s predstavnicima sindikata oko izrade uredbi”, rekao je nakon potpisivanja ministar Malenica.

“Zakon i dvije uredbe koje su nastavak tog zakona, mogu reći da predstavljaju jednu od najvćih reformi u javnoj upravi s obzirom da će sve ove nelogičnosti i anomalije koje imamo u dosadašnjom uređenju riješiti i uspostaviti jedan dugoročno održiv sustav”, dodao je Malenica.

