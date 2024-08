Robert Kopal: Za upravljanje kibernetičkom sigurnošću treba imati tri tipa stručnjaka

Podijeli :

HUP je danas na konferenciji u Zagrebu okupio stručnjake za kibernetičku sigurnost. Naša Tina Kosor Giljević razgovarala je s Robertom Kopalom o kibernetičkog sigurnosti u Hrvatskoj.

On kaže da je Hrvatska, što se tiče izloženosti kibernetičkim napadima, ni lošija ni bolja od ostalih država. “Mogu reći da je RH sigurno uložila ogromne resurse, znanje i kapacitete da zaštiti kibernetički prostor. To SOA i ostali odlično rade”, kaže.

Na meti kibernetičkih napada su i bolnice. Još je svježe sjećanje na nedavni napad na KBC Zagreb. Nije napad na Rebro prvi slučaj napada na bolnice, Kopal podsjeća na veliki napad u UK-u i kaže kako je pretužno da se to događa. “Ima ozbiljnih napada u svijetu, mi smo naprosto dio te statistike”, kaže.

“Mislim da sve radimo kako treba”, naglašava Kopal.

Bilandžić objasnio zašto nedavni kibernetički napadi u Hrvatskoj nisu cyberterorizam

On smatra da se mora izaći iz zone compliancea, odnosno da nije dovoljno da neke zaštitne korake poduzimamo samo jer je to propisano. Kaže da je to dio poslovne strategije i da se mora upravljati poslovnim rizicima.

“Moramo demistificirati. Moramo svi shvatiti da je to dio opće poslovne kulture i poslovne strategije. Ulaganje u kibernetičku sigurnost nije trošak nego investicija”, kaže.

Prijetnji je danas napretek, upozorava Kopal i kaže da je se mora na vrijeme anticipirati. Sljedeći izazov su ljudi.

“Za upravljanje kibernetičkom sigurnošću trebate tri tipa stručnjaka: tehnički vrhunski osposobljene ljude, nema dovoljno tih ljudi, oni su apsolutno nužni, drugi su analitičari i matematičari, ljudi koji znaju razmišljati izvan okvira, a treći su ljudi koji razumiju kontekst, industriju, trendove, mikrotrendove prije nego postanu trendovi”, nabraja.

Na pitanje postoji li u Hrvatskoj institucija koja to sve ima, Kopal kaže da je teško naći institucije koje imaju sve te ljude u odjelu kibernetičke sigurnosti, ali da postoje institucije u kojima takvi ljudi postoje.

“Moramo shvatiti da će ljudi morati imati multidimenzionalna znanja”, kaže.

Dodaje kako izloženost cyber-rizicima više ne može biti manja, nego samo veća te da, koliko god se ulagalo, treba ulagati još.

Navodi i jedan zanimljiv paradoks. “Kad gledate statistike, ukupna šteta svih napada u Hrvatskoj 2023. je 10.2 milijuna dolara, a prosječna šteta jednog napada u 2024. u svijetu je 4,88 milijuna dolara. Primjećujete li nesrazmjer?” kaže Kopal.

On kaže kako nema rasprave o tome da se mora štititi sustav zdravstva. “Ima puno institucija koje doprinose zaštiti kibernetičkog prostora. Mi moramo ubaciti u višu brzinu, ne impliciram pri tome da smo spori. Ne mislim na državu kao vlast, nego kao društvo to moramo”, kaže.

Umjetna inteligencija

Kopal navodi i istraživanje prema kojemu poslodavci smatraju da će umjetna inteligencija u 56 posto rizika prije pomoći napadačima, nego u obrani od napada. “Znamo dosta o AI-u, znamo koliko je zaguljeno upravljati cyber rizicima. Mi živimo u kompleksnim vremenima, moramo što prije shvatiti da ništa više nije sigurno, a ne tražiti sigurne odgovore na pitanja. Moramo znati postavljati pitanja”

“I institucije i država odlično rade svoj posao”, kaže Kopal na pitanje jesu li odgovorni svjesni tih rizika.

“Moramo biti na oprezu, moramo biti još brži, još bolji”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.