Roditelji njegovatelji: Dok čekamo da se administracija riješi, nama djeca umiru

Potpredsjednica udruge Sjena Marica Mikulić u Newsnightu je komentirala najavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da će se izmjenama Zakona roditeljima njegovateljima produljiti pravo na naknadu 10 mjeseci nakon smrti djeteta, kao i da će se te naknade povećati.

“Iskreno nismo očekivali, ostali smo iznenađeni. Ne bih ja to nazvala nekakvom pobjedom, rekla bih da je to samo ispravljanje nepravde koju su roditelji njegovatelji trpjeli sve ove godine”, rekla je Mikulić pa dodala:

“Roditelji njegovatelji će dobivati naknade 10 mjeseci nakon smrti djeteta”

“Slušajući premijera koji spominje sistemsko rješavanje problema, koji su se nakupili svih ovih godina, drago mi je da se napokon skrenula pažnja na ovu populaciju – djecu s poteškoćama i roditelje njegovatelje.”

Ističe da im je drago da se povećava i naknada se povećava, ali ono što ih buni je nedefiniran rok.

“Voljela bih da premijer i ministar Piletić u kratkom vremenu Uredbom definiraju to te da te promjene budu već od 1. travnja jer su to administrativna pitanja, a dok čekamo da se administracija riješi, nama djeca umiru. Ako postoji volja i želja, ovo pitanje se može riješiti klasičnom Uredbom”, kazala je.

Pojasnila je da rok do sredine srpnja ne dolazi u obzir jer se zna da tada idu godišnji odmori: “I kad to sve ode u proceduru, do 1.1.2024. godine nema ništa od toga.”

Napominje da strahuju opravdano jer su dosad svi do jednog zakona, koji su se ticali ove populacije, prolongirani.

Na pitanje vjeruje li sada premijeru Plenkoviću, odgovorila je: “Ja sam nevjerni Toma do kraja, vjerovat ću ako se to napravi u kratkom roku.”

Pozvala je za kraj da se politikantstvo stavi sa strane, da se uključi ljudski faktor te da se u što kraćem roku riješi ovo pitanje.

