S kim će Zurovec u koaliciju? “Realno, meni su prihvatljivi svi”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Dario Zurovec iz Fokusa u Novom danu s našom Mašenkom Vukadinović razgovarao je o izbornoj kombinatorici i mogućim koalicijama.

“Za sada nema pretjeranih ponuda ni sastanaka grandioznih, no ako do toga i dođe, naći ćemo se, poslušat ćemo. Treba prvo doći određeni poziv”, započeo je Zurovec.

“Nama je bliži SDP, s obzirom na to da smo bili oporbena stranka i s obzirom na suradnju u Saboru”, dodao je.

Komunikacijska stručnjakinja ukazala na jedan detalj u Plenkovićevom govoru: “Pobjednici to ne rade”

Zurovec je najavio i anketu o tome što birači misle s kim treba u koaliciju. “Mislim da dobar dio ljudi mogu pitati i osobno. Postoji jedan krug ljudi s kojima sam od prvih momenata, prvo ću njih pitat u kojem smjeru ići. Također, na društvenim mrežama postoji opcija gdje možete izravno ljude pitati. Ja nisam baš tipičan da me možete utrpati u ladicu i reći ‘a on je žeton’ ili ‘nije žeton’. Ja imam vrijednosti i koje su lijeve i desne i liberalne i konzervativne. Realno, meni su prihvatljivi svi”, istaknuo je.

Kaže da treba vidjeti i kakvu će odluku donijeti Domovinski pokret. “Ja sam pojedinac. Treba nekad skočiti s visine tog političkog ega i malo se prizemljiti. DP ima 13 mandata, a Kolakušić ne želi ni s kim, možda ni sa samim sobom. Vidjet ćemo kako će tih 13 zastupnika disati, u kojem će smjeru ići i hoće li se dogovoriti s HDZ-om.”

Zurovec o Milanoviću: Ili ga voliš ili ne

Osvrnuo se i na upozorenje Ustavnog suda predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Podolnjak za N1: Ovo što radi Ustavni sud je najobičnija osveta predsjedniku

“Milanović je čovjek koji uvijek nekako razdijeli i podigne, ili ga voliš ili ne, nema između i on im je podigao jedna dio postotka”, rekao je govoreći o tome kako je Milanović utjecao na rejting SDP-a. “Ljudi su očekivali da bude kandidat za premijera, no u ovoj situaciji očito da ne bude bio. Sigurno da velika stranka poput SDP-a ima stručnjaka i ljude koji bi mogli uskočiti u to, samo što sumnjam da itko ima karizmu poput njega.”

Na pitanje hoćemo li imati neku vrstu ustavne krize ako se unatoč upozorenju Ustavnog suda bude inzistiralo na tome da Milanović bude mandatar, Zurovec je kazao: “Ja sam u krizi otkad sam rođen. Ili je rat ili recesija ili druga recija… Mi smo mlada demokracija realno, pa bih rekao da će trebati još dvije-tri generacije da se institucije ojačaju.”

Otkrio je i kome je čestitao na pobjedi na izborima. “Premijeru nisam, čestitao sam Anušiću jer je imao najveći izborni rezultat. S njim sam se čuo i s još nekoliko zastupnika koje znam, koji su gradonačelnici, manje-više smo se svi nazvali i poslali poruke.”

Tijek događaja pratimo na OVOM LINKU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Legendarni psiholog prije 57 godina otkrio formulu 7-38-55, a to je i danas tajna emocionalno inteligentnih ljudi Kardiolog: Jedino što je gore od kave je kava s mlijekom