Komunikacijska stručnjakinja ukazala na jedan detalj u Plenkovićevom govoru: “Pobjednici to ne rade”

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček bila je gošća Novog dana u kojem je s Mašenkom Vukadinović s kojom je komentirala rezultate parlamentarnih izbora i odluku Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar Vlade.

“Odluka Ustavnog suda nikome ne ide na ruku, svi su iznenađeni. Odluka Ustavnog suda nije uvjerljivo i dobro obrazložena da bi se stvorio dojam da tu nema političkih preferencija te da nije političko motivirana. Sudske bi odluke trebale biti nemotivirane što se tiče politike. Pošto se nije stvorio taj dojam, stvara se određena ljutnja i bunt koja može pomoći da se premoste neke ideološke razlike i da se ide u zajedničku borbu za viši cilj. To se nije trebalo dogoditi. Odluka koja je donesena je nevješto obrazložena te je bila neuvjerljiva izvedba predsjednika Ustavnog suda. Bio je neuvjerljiv te se stvorio dojam da se nekom politički ide na ruku”, rekla je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

Navodi da je najveće iznenađenje izbora Domovinski pokret koji se pokazao kao treća najjača stranka u zemlji i koji je pokazao oduševljenje rezultatom.

“Nije se činilo da njihova komunikacija jamči politički uspjeh. DP se nikad nije po tome posebno isticao, a uspjeli su postati treća politička opcija u zemlji i sad kao da imaju svu moć u svojim rukama. To je malo zabrinjavajuće s obzirom da se svojim komunikacijskim vještinama nisu isticali, pa se postavlja pitanje kakve su im pregovaračke vještine”, rekla je te dodala da je indeks sreće bio visok i u stožeru Možemo.

Dotaknula se i govora Andreja Plenkovića i Peđe Grbina u izbornoj noći.

“I Grbin i Plenković su željeli ostaviti dojam pobjednika, ali to je bilo prilično neuvjerljivo. Pobjednički govor Andreja Plenkovića započeo je kritikom Zorana Milanovića, pobjednici to ne rade. Nekoliko puta je tijekom kampanje rekao da je Milanović irelevantan, a onda odjednom postaje toliko važan da ga se spomene u pobjedničkom govoru u prvoj rečenici”, rekla je.

Kišiček navodi da je Plenković iznimno retorički vješt i da je spreman s druge strane dobiti ono što želi.

“Andrej Plenković ima dobre pregovaračke vještine, ali pitanje je kolike su one s druge strane kod Domovinskog pokreta. Oni će reći da je to njihova prednost, ali u politici se moraju sklapati ustupci i kompromisi. Mislim da cjelokupna situacija u Hrvatskoj ne stvara dojam stabilnosti. U predizbornoj kampanji prevladavaju emocije, sad je potrebno biti racionalan i razuman. Vidjeti koji su manji i veći ciljevi. Mislav Kolakušić je primjer isključivog političara, a ta pregovaračka isključivost označava političku nezrelost. Sad će doći do izražaja da pred ljudima objasnite zašto ste nešto prihvatili što niste htjeli, zašto ste ušli u neku koaliciju, kako ćete građanima pokazati da radite za veće dobro ili računate na kratkoročno pamćenje građana. Taktika iscrpljivanja je isto legitimna taktika u političkom pregovaranju”, kazala je.

Isto tako, rekla je: “Ako odustanete od nekog članka svog programa, to će malo tko primijetiti, ali ako odustanete od ideologije to će biti percipirano kao velika izdaja birača”.

Za kraj je prokomentirala govor Zorana Milanovića.

“Mislim da Zoran Milanović slijedi ove korake emocije i strasti u kampanji, dok je sad došao do razine racionalnosti i razumnosti. Mislim da Milanović ima pregovaračke vještine, ali je pitanje koliko će oni s kojima će pregovarati imati dugoročno pamćenje”, zaključila je.

