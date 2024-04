Podolnjak za N1: Ovo što radi Ustavni sud je najobičnija osveta predsjedniku

Podijeli :

Ustavni stručnjak Robert Podolnjak koji je bio kandidat Mosta u 3. izbornoj jedinici u Novom danu je s našom Mašenkom Vukadinović komentirao upozorenje Ustavnog suda predsjedniku Zoranu Milanoviću. Podolnjak tvrdi da ovo upozorenje nema veze s Ustavom.

“Ustav je iznad svih i sva državna tijela moraju poštivati Ustav i to je nedvojbeno. Ova odluka je došla potpuno neočekivano, iz vedra neba”, započeo je.

“Odluka nema blage veze s Ustavom”

Njegovo ustavnopravno stajalište je da ova odluka nema nikakvo uporište u Ustavu i ustavnom zakonu o Ustavnom sudu.

“Ustavnopravno, odluka nema blage veze s Ustavom, odnosno to što oni nazivaju priopćenje ili upozorenje. Kad govorimo o ovome, treba se vratiti na ono prvo upozorenje od prije mjesec dana. Tad sam rekao da Ustavni sud nema ovlast poništiti izbore zbog kršenja predizborne promidžbe od pojedinih sudionika, pa i od strane predsjednika Republike”, naveo je Podolnjak.

Ističe da se izbori mogu poništiti zbog ozbiljnih kršenja u izbornoj proceduri koja se odnosi na otuđivanje izbornog rezultata, postupanje biračkih odbora, izbornih povjerenstava, odnosno na ono što je moglo bitno utjecati na izborni rezultat.

“Ustavni sud nije mogao tijekom izbornog postupka pa ni sada poništiti izbore. Oni su sad konstatirali da je predsjednik Republike ipak na neki način sudjelovao i da nije slušao upozorenje. Na koji način je to moglo utjecati na izbore, nitko to ne zna, to se ne može kvantificirati niti odrediti u bilo kojem smislu je li predsjednik nekom pomogao ili odmogao. Nedvojbeno je da se izbore nije moglo poništiti”, kazao je Podolnjak pa nastavio:

“E sad – ovo upozorenje se i dalje poziva na njegovu ustavnu ovlast da nadzire ustavnost i zakonitost provedenih izbora. Međutim, prema svemu sudeći, izbori su provedeni u skladu sa zakonom i ustavom i Ustavni sud će nakon što DIP utvrdi konačne službene rezultate donijeti odluku da su provedeni s ustavim i zakonom. Nakon toga slijedi konstituiranje Sabora. Izabrani zastupnici imaju mogućnost izabrati osobu za mandatara prema svom izboru.

“Ovo je najobičnija osveta predsjedniku”

Ako predsjednik podnese ostavku, jer ne može sam sebi dati mandat za sastavljanje Vlade, onda je jasno da izabrani zastupnici imaju mogućnost birati osobu koju odrede za mandatara. Ono što Ustavni sud sad kaže je da predsjednik kontinuirano krši Ustav, vladavinu prava, da ne poštuje Ustav, ali po Ustavu imamo proceduru kojom je jasno propisano da kad predsjednik krši ustav postoji mogućnost da Sabor pokrene postupak utvrđivanja posebne odgvornosti predsjednika i to dvotrećinskom većinom zastupnika i o tome u konačnici odlučuje Ustavni sud također dvotrećinskom većinom.

Paradoskalno je da je Ustavni sud dvotrećinskom većinom već utvrdio da je predsjednik cijelo vrijeme kršio ustav. Kad bi dobio takav prijedlog od saborskih zastupnika već se unaprijed zna kakva bi odluka Ustavnog suda bila, ali to nije predviđena procedura. Ovo što sad Ustavni sud radi je najobičnija osveta predsjedniku koji je kontinuirano kršio njihovo upozorenje što mu predbacuje i većina u Ustavnom sudu i sankcije koje predviđaju uopće nisu predviđene Ustavom ni ustavnim zakonom o Ustavnom sudu.”

“Ustavni sud nema takvu ovlast, tvrdi Podolnjak. “Cijelo vrijeme se pozivaju na njihovu ovlast da nadziru ustavnost i zakonitost izbornog postupka do samog završetka, ali ovo čemu mi govorimo više nije dio izbornog postupka.”

Podolnjak ističe da Ustavni sud sve češće donosi odluke koje se ne mogu nikako opravdati prema Ustavu ili ustavnom zakonu o Ustavnom sudu. “Postavlja se konačno pitanje – tko čuva nas nas od čuvara Ustava, od ustavnih sudaca koji si uzimaju za pravo donositi odluke na koje nemaju pravo.”

