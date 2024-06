Saborskim zastupnicima gotovo dvostruko veći iznos za najam stanova

Podijeli :

Umjesto dosadašnjih 350, saborski zastupnici koji žive izvan Zagreba od 1. srpnja za najam stanova u glavnom gradu dobivat će od Hrvatskog sabora naknadu od 650 eura.

Pravo na pokrivanje troškova unajmljenih ili službenih stanova i režija imaju zastupnici s prebivalištem koje je od Zagreba udaljeno više od 50 kilometara.

Dio zastupnika koji nisu iz Zagreba smjesti se u državne stanove, odnosno stanove za službene potrebe, no kako njih nema dovoljno, dio mora smještaj potražiti kod privatnika.

Zastupnicima koji su koristili taj vid smještaja, Sabor je do sada plaćao naknadu za najam u iznosu od 2.500 kuna mjesečno, preračunato 332 eura.

Na početku prošlog, 10. saborskog saziva, od 151 zastupnika, njih 63 unajmilo je stanove kod privatnika, a osam ih je koristilo stanove u državnom vlasništvu, odnosno za službene potrebe.

Zbog stanja na tržištu, rasta cijena najamnina i najave najmodavaca da će zastupnicima otkazati stanove po dosadašnjim cijenama, Sabor je odlučio povećati tu naknadu. Potvrdio je to Pero Ćosić, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove koji je donio odluku o povećanju naknade na prošlotjednoj sjednici.

Naknada za najam stanova nije se mijenjala 21 godinu, zadnji put je dizana 2003. godine, najmodavci su počeli otkazivati stanove, a i manje ih se nudi zbog iznajmljivanja stanova u turističke svrhe, kazao je Ćosić.

Objasnio je kako je podloga za određivanje visine naknade bila analiza Hrvatske gospodarske komore (HGK) koja je pokazala da se cijene najama stanova u Zagrebu, veličine od 40 do 60 metara četvornih kreću od 650 do 750 eura, a u centru grada i do 900 eura.

Zastupnik sam plaća razliku za skuplji stan

Dogodi li se da nekom zastupniku ne odgovara stan koji može dobiti za 650 eura mjesečno, moći će unajmiti skuplji, no razliku mu neće pokriti Sabor, nego će to učiniti sam.

Isto vrijedi i za troškove režija za čije pokrivanje Sabor daje 70 eura mjesečno, a do sada je davao 500 kuna, odnosno oko 66 eura.

Koliko je zastupnika, od njih 151, zatražilo da im se odobri korištenje stanova u Zagrebu znat će se nakon sklapanja svih ugovora.

“Nakon što svi ugovori budu sklopljeni, bit ćemo u mogućnosti dati precizan odgovor na vaša pitanja o broju korisnika i vrsti stanova (državni, privatni)”, odgovorila je Hini saborska Služba za medije.

Objašnjavaju kako se “Hrvatski sabor ne može i neće dovesti u situaciju da distribuira necjelovite podatke budući da takva objava doprinosi neopravdanom apostrofiranju pojedinaca u negativnom kontekstu niti će distribuiranjem podataka ‘kap po kap’ o statusu zaključenih ugovora aktivno doprinositi stvaranju negativnog ozračja oko pojedinačnih zastupnika”.

Naglašavaju pritom da zastupnici svoja prava ostvaruju sukladno važećim propisima.

Sabor je povisio i iznos naknade za troškove prijevoza s dosadašnjih do 330 na do 600 eura mjesečno za one zastupnike koji imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 150 kilometara od Zagreba i na sjednice Sabora dolaze vlastitim ili unajmljenim vozilom.

Nekima dosadašnje naknade nisu pokrivale ni pola puta, rekao je Ćosić.

Smještaj u hotele prema raspoloživim kapacitetima

Vezano za podatak dijela medija po kojem je Sabor zastupnici Jasenki Auguštan Pentek (SDP) za četiri noćenja u Zagrebu platio 760 eura, Služba za medije je odgovorila da se smještaj u hotele bira prema raspoloživosti kapaciteta a ne po nečijem nahođenju.

Na upit je li Sabor pristao platiti tako skupi hotel te znači li to da će zastupniku biti plaćen boravak u najskupljem hotelu, iz Službe za medije objašnjavaju da Sabor organizira smještaj zastupnika u hotele prema raspoloživim kapacitetima, u skladu s Odlukom o smještaju zastupnika u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika.

“Sabor za potrebe smještaja zastupnika prilikom konstituiranja Sabora ne bira hotele prema nečijem nahođenju, nego se zastupnici smještaju prema raspoloživosti kapaciteta u zagrebačkim hotelima”, navodi Služba.

Ističu pritom da se hoteli mogu rezervirati tek nakon sazivanja konstituirajuće sjednice, osam dana prije održavanja, što ne dopušta prevelik manevarski prostor u pogledu raspoloživog smještaja u danom trenutku, a cijene smještaja ne definiraju zastupnici ni Sabor, nego hoteli.

“Izuzev za navedenu zastupnicu, hotelski računi za smještaj zastupnika nam još nisu ispostavljeni tako da u ovom trenutku ne možemo pružiti traženu informaciju, s tim da nam se i struktura zastupnika proteklih tjedana također mijenjala, i gotovo na dnevnoj razini još uvijek mijenja“, odgovorila je Služba na upit ima li još zastupnika kojima je plaćen hotel.

