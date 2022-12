Oporba postavila ultimatum HDZ-u

Podijeli :

Saborska oporba ponovila je u utorak zamjerke na predložene ustavne promjene te poručila HDZ-u da, ako želi njene glasove mora čuti i njene zahtjeve, a iz HDZ-a uzvraćaju da ustrajavanje na partikularnim, stranačkim interesima neće dovesti od potrebne dvotrećinske većine.

Predložene se promjene tiču isključivo referenduma, no lijeva oporba ustrajava da se na ustavnoj razini riješi pitanje pobačaja, odnosno, slobode izbora svake žene.

Ako želite naš glas za ustavne promjene, ugradite u njih osigurač kojim će se onemogućiti bilo kakva erozija ljudskih prava, a osobito prava žena na izbor, poručila je Vesna Nađ (Socijaldemokrati).

Peđa Grbin (SDP) vladajućima spočitava da je test ustavnih promjena u drugom koraku gotovo isti kao onaj kad se pristupalo promjeni Ustava, da nije uvažio stavove svih koji sudjeluju u promjeni Ustava. To samo pokazuje da nositelj promjene, vladajući, još ne razumiju da bez uvažavanja stajališta drugih do promjene Ustava neće doći, kazao je Grbin i poručio da zbog toga, Klub SDP-a u ovoj fazi ne može podržati predloženo.

Hrvoje Zekanović uzvraća mu da se ne radi novi Ustav, nego samo mijenja postojeći u dijelu koji se tiče referenduma. „Ubijanje nerođenih je dozvoljeno zakonom i nije mi jasna želja ljevice da se taj loš zakon implementira u Ustav“, izjavio je.

Peović: Pravo na pobačaj treba vratiti u Ustav

Katarina Peović (RF) vladajućima poručuje da je u javnoj raspravi o ustavnim promjenama, koju su otvorili i „koju fingirate“, 90 posto komentara išlo na temu koju je pokrenula Radnička fronta, a prihvatila lijeva opozicija, a to je vraćanja prava na pobačaj u Ustav. „To je pravo bilo upisano 1990. u nacrt Božićnog Ustava i nestalo po nalogu Kaptola u jednom danu, na putu od Krka do Zagreba“, kazala je i naglasila kako to pravo treba vratiti u Ustav zbog niza razloga.

Željko Sačič (HS) predložene promjene vidi kao namjeru vladajućih da se u potpunosti dokine neposredna demokracija. Uvjeti koje ste naveli umrtvit će svaki pokušaj narodne inicijative, ocijenio je i poručio da prijedlog, koji je pred zastupnicima, treba odbaciti.

Ako želi opstati, Hrvatska mora prestati biti HDZ-ova, kazala je Dalija Orešković (Centar), tumačeći kako je država HDZ-ova jer je skrojena po potrebama i interesima HDZ-a, a ne cijelog naroda. Kad je riječ o predloženim ustavnim promjenama, tvrdi da se tu ne radi o želji HDZ-a da popravi odredbe o referendumu, da je to samo alibi. „HDZ želi pokazati može li žetonizirati dio oporbe, a upravo to ovih dana i čini“, izjavila je.

Želite li otvoriti raspravu o stvarnim promjenama Ustava, na takav dijalog smo spremni, poručila je vladajućima.

Grmoja: Pozivam oporbu da prestane pregovarati sa vladajućima

Predloženim izmjenama nezadovoljan je i Most, tvrdi da idu u smjeru dodatnog otežavanja referendumskog izjašnjavanja građana. Pozivam oporbu da prestane pregovarati s vladajućima, čemu daljnji pregovori oko izmjene Ustava, ali i obuke ukrajinskih vojnika, kazao je Nikola Grmoja.

I Davor Dretar (DP) pita se kako raspravljati o referendumu, kad imamo pola milijuna nepostojećih birača, odnosno kad ne znamo koliko ih uopće imamo. U startu je potpuno nelogično i nelegitimno razgovarati o ustavnim promjenama dok se popisi birača ne srede, rekao je zastupnik.

HDZ-ov Branko Bačić konstatira kako sve izrečeno pokazuje da postoje potpuno oprečni stavovi o pristupu i dodatnom uvođenju instrumenta prekida trudnoće u Ustav. Čuli smo da postoje oni koji su za to i oni koji se protive, kazao je i dodao da i HDZ ima neke svoje stavove što bi trebalo ući u Ustav, ali ih nisu isticali, jer znaju da se u tom dijelu neće postići konsenzus.

Ako inzistiramo samo na partikularnim, stranačkim interesima, nećemo postići potrebnu većinu, istaknuo je Bačić.

