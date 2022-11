HDZ-ovac: Nije prvi put da Mosta nema kad treba ‘povući’

Podijeli :

HDZ-ov zastupnik Josip Borić izjavio je u srijedu kako Mostovaca nema na saborskoj raspravi o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, jer za njih na toj temi nema dovoljno populističkog materijala i da nije prvi put da ih nema kad treba "povući".

Most, naime, nije raspravljao ni u ime kluba, ni pojedinačno.

“To znači bježanija od teme, jer među njima nema istog stava”, rekao je Borić i ustvrdio da to nije prvi put da Mosta nema kad “treba povući“

To je već 10-15 put kad je teško, kad treba povući, da nema Mosta, odgovorio je Borić stranačkom kolegi Damiru Habijanu koji se zapitao gdje je Most nestao i zašto danas nema mišljenje, a inače ga ima o svemu drugom?

“To nije most koji spaja, nego razdvaja, to je ekipa ljudi koja populistički nastoji nastupati o svakoj temi, no ovdje za njih nema dovoljno populističkog materijala“, izjavio je Borić.

Pavliček HDZ-ovim zastupnicima: Igrate se vatrom!

Marijan Pavliček (HS) opetovao je da Suverenisti neće podržati odluku o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, jer smatraju da se time ugrožava sigurnost hrvatskih građana, te je HDZ-ovim zastupnicima poslao upozorenje.

“Vi se igrate s vatrom, jer ako, kojim slučajem, uspijete doći do 101 ruke, kupite pojedince, budite jako oprezni“, rekao im je i poručio da će biti odgovorni ako se nešto dogodi slijedećih nekoliko godina u Hrvatskoj, “neki atentat ili nešto“.

“Pazite šta radite i kako dižete ruke“, poručio im je.

Brkan (HDZ): Ukrajina bije boj za sve nas

“Ne znam je li španjolski parlament donio odluku, ali danas je u Madridu puknula ruska bomba“, uzvratio mu je Jure Brkan (HDZ) čudeći se takvom stavu Suverenista.

“Imamo agresora Putina, sad mu se treba oduprijeti, Ukrajina bije boj za sve nas, i ovo je najmanje što možemo, a metu je Putin davno na svima nama nacrtao”, rekao je Pavličeku.

Saborska rasprava o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM, traje od jutra, oporba tvrdi da je Vladina odluka o obuci protuustavna i da su zastupnici žrtve predsjednika države i premijera. HDZ odbacuje oporbene tvrdnje i poziva je da bude na pravoj strani povijesti.

Da bi Sabor potvrdio Vladin prijedlog Odluke potrebna je dvotrećinska većina, 101 glas, koji se, nakon današnje rasprave, čini teško dohvatljiv.

