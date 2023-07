“Samo Grlić Radman misli da se Hrvati u velikom broju vraćaju u domovinu”

Podijeli :

Mostova saborska zastupnica Marija Selak Raspudić gostovala je u Newaroomu N1 televizije u kojem je komentirala aktualne političke teme.

Komentirala je (ne)članstvo njenog supruga i saborskog kolege zastupnika Nina Raspudića u stranci Most.

Selak Raspudić kaže da njen suprug odgovorio na to pitanje da on još nema člansku iskaznicu Mosta i da će, ako ikad bude imao člansku iskaznicu neke stranke da će to biti Mostova. Rekla je i da ona ostaje nezavisna saborska zastupnica u klubu Mosta.

“Nino nije učlanjen u Most”, naglasila je Selak Raspudić i dodaje da ne zna proceduralni dio u djelovanju kluba u odnosu na djelovanje stranke te da nije sigurna iz kojeg razloga je Nino Raspudić na saborkim stranicama naveden kao član Mosta.

“Ova situacija me jako razočarava”

Komentirala je i istek mandata čelniku VSOA-e Ivici Kinderu za tjedan dana, oko čijeg se nasljednika predsjednik Republike i ministar obrane ne mogu dogovoriti, za zastupnike desne oporbe predstavlja ozbiljno ugrožavanje nacionalne i vojne sigurnosti dok u SDP-u u tome ne vide problem.

Selak Raspudić kaže da cijeni rad Hrvatske vojske. Kaže da je ova situacija jako razočarava.

“Moram reći da svi ti ljudi koji su izuzetno vrijedni, visoko obrazovani, čak premašuju i naše aktualne političke dužnosnike, svode na razinu topovskog mesa, da se čovjek zapita jesu li oni doista promovirani zbog svoje kvalitete ili se promovira ponekad i kvalitetne ljude da bi se uživalo u činjenici da neće možda biti prihvaćeni što je u biti vraćanje nekih starih dugova zbog ovog već dugotrajnog sukoba između predsjednika i premijera i gdje se oni koriste kao topovsko meso da bi se ukazalo da druga strana nije otvorena, ne poštuje kriterije i ne valja. To je sve promašena politika. Ove stvari treba dogovarati mimo medija i konkretno se za stolom dogovorit oko ključnih imenovanja na čelo institucija”, kaže zastupnica Mosta.

Na pitanje do kad ćemo imati V.D situaciju i tko će preuzeti čelo VSOA-e, Selak Raspudić kaže da ne bi volila ulazit u sferu nagađanja te da treba pričekati da se o svemu oglasi i predsjednik Republike.

“Kao netko tko povremeno surađuje s vojnim sustavom mogu reći da je porazno da su ljudi koji vrijede i više od brojnih poolitičkih dužnosnika svedeni na topovsko meso u njihovim međusobnim obračunima i to nije dobro jer vojska je jedna od rijetkih institucija koja uživa povjerenje građana”, rekla je zatupnica.

“Sabor je privjesak u radu Vlade koji potvrđuje njene odluke”

Na pitanje, a s obzirom na to da u Hrvatskoj ima gorućih tema koje će trebati riješiti prije jeseni, treba li drugačije urediti ljetnu stanku i ljetno zasjedanje Sabora, Selak Raspudić kaže kako cijela poruka javnosti je loša jer se dva puta zaredom saborskim zastupnicima omogućilo da imaju cijeli tjedan odmora.

“Međutim, kada govorimo o radu Sabora trebamo imati u vidu kako netko radi”, naglašava Selak Raspudić i dodaje da netko rad u tom tijelu shvati ozbiljno, a za neke je sam Sabor godišnji odmor. Kaže kako onima koji rade svoj posao, ljetna pauza nije pauza, jer se pripremaju za zasjedanje i odlaze na teren.

Također, ističe kako postoje veliki problemi u funkcioniranju Sabora zbog čega se stječe dojam da je on privjesak u radu Vlade koji potvrđuje njene odluke. “To potvrđuje i Dnevni red na kojem se nalaze većinom odluke Vlade”, rekla je Selak Raspudić.

“Većinu inicijativa oporbenih predlagatelja zakona građani nikad nećeni vidjeti”, kaže Selak Raspudić.

Dodaje da još nije doživjela da je njena inicijativa došla na Dnevni red.

Rekla je kako se Most priprema za izbore te da će na jesen u Saboru predložiti nekoliko strategija poput strategije o umjetnoj inteligenciji i strategiju za mlade.

Osvrnula se na intervju kojeg je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman dao N1 televiziji u kojem je ustvrdio da se sve više građana vraća u Hrvatsku. Rekla je da ga državna statistika opovrgava. “samo ministar Radman misli da se HRvati u velikom broju vraćaju u domovinu”, kaže Selak Raspudić koja je navela nekoliko službenih podataka Državne službe za statistiku koji po njoj opovrgavaju ministra i ukazuju da je očito da se odljev mladih ljudi nastavlja.

