Raspudić otkrio što se mora dogoditi da Most pristane na koaliciju sa SDP-om

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao štrajk djelatnika i namještenika na sudovima.

Ali, najprije… Vjerojatno je vidljiva promjena u najavi. Raspudić više nije nezavisni zastupnik nego se deklarirao kao saborski zastupnik Mosta, no još se nije učlanio u tu stranku.

“Ako ću ikad imati neku stranačku iskaznicu, to će biti Mostova”, rekao je Raspudić pa se osvrnuo na peti tjedan štrajka u pravosuđu:

“Ovo već traje predugo. Svakodnevno, ako komunicirate s ljudima, svako malo čujete da je nekome za nešto odgođeno ročište. Ova situacija tiče se velikog broja ljudi. Izlaz iz nje se ne vidi jer je Plenković u stilu velikog vođe rekao da neće popustiti, a štrajk očito ide dalje.”

Premijer tvrdi da novca jednostavno nema.

Pred rasulom: Ulazimo u četvrti tjedan štrajka koji građane košta milijune eura

“Kako nema? S druge strane, hvali se golemim uspjesima i punjenjem proračuna. Neke stvari treba razjasniti. Prvo, inflacija – plaće i mirovine je trebalo uskladiti s njom, a ne dopustiti da im ona “pojede” 15 do 20 posto prihoda pa im vraćati djeliće nazad. Drugo, u izbornom smo ritmu svi, pogotovo vladajući. Treće, Plenkovićeva osnovna karakteristika je da s prezirom gleda na “male” ljude s malo moći. Vidjeli smo kako se odnosio prema sucima i liječnicima. Valjda sudske službenike planira zamijeniti strancima i umjetnom inteligencijom.”

Vlada nudi cjelokupno rješenje i rast plaća za sve.

“Pa ako i dođe cjelokupno rješenje, doći će 1.1.2025. Nova vlast će tad već biti pola godine. To je samo odmicanje problema dok ne prođu izbori, do kojih se može parcijalno častiti one koji su im potrebni pa ih zato časte”, kazao je Raspudić i napomenuo:

“Očekujem da će veliki vođa na kraju popustiti. Jer, ljudima je jasno, osjetili su inflaciju na svom džepu i gdje biste našli nekog tko će raditi za taj novac. Vlada će morati popustiti.”

Pravosuđe ne funkcionira toliko dobro koliko bi trebalo, neovisno o novcu. Sama organizacija je problematična. Teško da s povećanjem plaće suci ili zapisničari mogu postati produktivniji, odnosno, teško da mogu ubrzati procese kad oni ne ovise o njima nego o pravosudnom sustavu.

Premijer štrajkašima: Nije realno povećanje plaće od 400 eura. Odakle te pare

“Uz zdravstveni sustav, jedan je od najvećih problema u Hrvatskoj. Povišice neće riješiti stvari, ali nije ovo krenulo od nule, inflacija je bila samo uzrok. Povećanje plaće bi bila poruka koliko cijene zaposlene. Pozdravljam napor da se stvori pravičnost u visini plaća državnih službenika, ali ne i poigravanje podaktima da bi se do izbora dobilo na vremenu.”

Kad se spominju novi napori, kroz nove zakonske odredbe, potrebno je osvrnuti se na ocjenjivanje službenika. Ministar Ivan Malenica pojasnio je da će to raditi neovisna osoba, a ocjena će se temeljiti na tome kako pokoji djelatnik radi. Poznato je da bolje ocjene dobivaju oni koji su na upravljačkim pozicijama.

“Ma to je demagogija. Postavite svog zeta i naravno da ćete ga blaže ocjenjivati nego nekog drugog, to je smijurija. Nemoguće je na taj način osigurati pravičnost”, istaknuo je Mostov zastupnik.

Sve u cijeloj ovoj priči, ali i općenito priči s javnim službama, upućuje da je zaposlenih previše. No, postoji li itko tko bi napravio reformu pa smanjio broj zaposlenih gdje je to potrebno?

Raspudić: Ja bih volio vjerovati u Plenkovićeve bajke, ali riječ je o propagandi

“Tu imamo jedan paradoks kad gledamo HDZ, jer je istovremeno najmoćnija i najnemoćnija organizacija u Hrvatskoj. Toliko ovise o klijentelističkoj mreži u smislu glasova da joj se ne žele zamjeriti kako ne bi izgubili glasove. I mislim da više nitko ne glasa za njih ni iz čega drugoga osim interesa. To HDZ zna i zato brine o toj klijentelističkoj mreži”, naglasio je Raspudić.

Oporba još uvijek aktivno traži način kako se suprostaviti takvom HDZ-u, no nakon raspada mogućnosti predizborne koalicije SDP-a i Možemo, ponovno se postavlja pitanje može li Most sa SDP-om ući u partnerstvo pa na izborima doći do vlasti.

“Najprije SDP mora sebe definirati. Imaju vođu Peđu Grbina koji se ponaša kao da je šef Možemo, no ni to mu nije pomoglo. Kad bi on prihvatio realnost, dao ostavku i prepustio poziciju nekome tko bi njegovao tradicionalne lijeve politike, mogli bismo razgovarati. Ali, čini mi se da Grbin vuče SDP u smjeru lijevog ekstrema u kojem je Možemo, koji ga je odbio”, zaključio je Nino Raspudić.

