Sanacija štete u Slavoniji: “Nedostaje nam krovopokrivača – stručnih ljudi”

Župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić gostovao je u Novom danu gdje je pričao kako teče obnova nakon oluje koja je zahvatila to područje prije tjedan dana.

Prošlo je gotovo tjedan dana oluje, a nešto manje od 2.000 ljudi u Brodsko-posavskoj županiji još je uvijek bez struje. Marušić je objasnio s čime se sve susreću na terenu tijekom saniranja i zbog čega obnova ne ide bržim tempom.

“Uzmimo Elektru za primjer. Kvarovi su veliki i to je iziskivalo hodanje po tim koridorima žica, rezanje grana koje su pale. Imali smo slučajeve da su veliki dalekovodi pali na ove druge vodove struje, imali smo slučaj da su žice u Savi pa smo zvali lučku upravu da pomogne oko vađenje tih žica. Dakle sustav je odmah aktiviran, a imali smo i taj noćni stožer koji je trajao negdje do jedan poslije noći i odmah su ljudi bili na terenu. Prema tome moram reći da smo odmah reagirali svi zajedno, s tim da treba biti realan i da su štete i speceifične i velike i u ovom slučaju treba strpljenja. Struja je veliki problem, pogotvo jer se mnogi ljudi kod nas se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Tu su laktofrizi – to je gubitak i mlijeka, a ima i ostale štete. U svakom slučaju sve službe su na terenu, sustav radi, štete su velike i saniranje još traje”, kaže Marušić.

U tijeku su prijave šteta te se još ne zna sveukupna šteta:

“Imamo štetu naravno kao i Vukovarsko-srijemska županija, u svim segmentima: kućanstva, poduzeća, javne ustanove, škole… Samo na zgradi za javno zdravstvo šteta je oko 60 tisuća eura. Bitno je da ljudi sad tijekom osam dana prijavljuju štete u svoje općine, onda izlaze komisije koje procjenjuju te štete pa se to zbraja i šalje se nadležnim institucijama. Teško je govoriti točne ekonomske iznose, to će se znati kada komisije prođu. Realno je da će se za nekih desetak dana znati kolike su štete.”

Na terenu su i dalje brojne interventne službe.

“Na terenu će biti koliko god bude potrebno. Vatrogasci su imali preko 500 intervencija već sutrašnji dan nakon oluje. Hrvatske šume su jako puno pomogle sa svojim sjekačima koji su za takve poslove osposobljeni. Hrvatska elektroprivreda – preko 100 ljudi je bilo odmah uključeno u uklanjanje kvarova. Hrvatska vojska – oko 100 vojnika je bilo uključeno u rašćišavanje grana. Trajat će dok se štete ne saniraju, nekoliko dana, ali oluja je bila velika i doista su štete velike”, kaže Marušić.

Dodaje kako su skladišta s građevinskim materijalom otvorena, ali nedostaje im stručnih ljudi za radove obnove.

“Odmah smo naložili da se otvore sva skladišta materijala da ljudi mogu nabaviti crijepove i što im je potrebno. Sve ono što nam je trebalo smo dobijali i preko robne zalihe. U svakom slučaju materijala ima, samo ono što nedostaje su krovopokrivači – ljudi koji su stručni za takve stvari. Događaju se i nesreće oko toga. Mi smo odmah davali upute da struju da ne diraju ljudi koji nisu stručni da se ne bi dogodila tragedija, znate da smo imali i smrtno stradalu osobu. I poslije, tijekom saniranja štete, bilo je ozlijeđenih osoba tako da ljudi trebaju biti jako oprezni da se ne bi dogodilo da još netko nastrada u samoj sanaciji”, poručio je župan.

