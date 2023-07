VIDEO Peti dan od oluje i dalje su bez struje: “Pomažemo, slavonski je to duh”

Podijeli :

Vukovarsko-srijemska županija, najgore pogođena olujom, ne razmišlja još o četvrtku kada bi Vlada trebala donijeti odluku o intervencijskom planu koji bi zagarantirao 11 milijuna eura istoku zemlje. Župan Damir Dekanić već sada procjenjuje da će šteta biti i do 100 milijuna eura. Civilna zaštita na terenu, vojska svaki dan putuje na lokacije, no mještani ističu - Treba nam ruku za sanaciju, struke i opreme. Novčana pomoć puno nam znači, no želimo sanirati sve prije novog nevremena.

Peti dan od oluje vatrogasci općine Cerna ne staju. Kažu – i na našim kućama bilo je štete, no na prvom mjestu su sugrađani. U ovom dvorištu nakon sanacije krova, posao nije gotov.

“Ovo bi bila 59 ili 60 intervencija nisam siguran, imam cijelo vrijeme ekipu na terenu pa ne znam jesu li napravili ili… Mi smo i dalje na terenu, provozamo se pa vidimo jel’ treba šta kome pomoć. Moji prijatelji osobno, oni su si pomagali međusobno, pomagali, pokrivali, i meni hvala Bogu kod mene nije bila velika šteta. Svi ti ljudi ljudi koji pomažu veliko im hvala ovo je čak i nadljudski”, rekao je Ivan Matijević, zapovjednik DVD-a Cerna.

Volonter s Malog Lošinja kaže šaljite nam agregate, još je 1700 kućanstava bez struje. Trebaju nam i građevinari. “Da mi je netko rekao da ovo mogu izdržat, mislim da bi rekao da ne mogu, ali evo izdržat ćemo koliko bude trebalo. Najhitnija je sanacija krovišta”, dodao je Matijević.

Mještanin Cerne u čijem dvorištu smo i zatekli vatrogasce ističe: “Prva dva, tri dana bilo je drastično, bili smo bez struje. Spasio nas je agregat. Telefoni, važni za starije mještane, ne rade”.

“Prvo je ovo poskidalo i tamo na kući je poskidalo lobure, ovo ono. S ove prostorije je skinulo pa da kažem prvu trećinu. Prvo su rekli može se samo kuća, ne i ovaj objekt, on ide o svom trošku, ali barem onda da se napravi i taj dio, da ne kisne”, rekao je Petar Horvat.

Horvatu je jasno – crijepovi su hitna sanacija. No, šteta u kući bit će poseban problem.

I dalje bez struje

Nisu bolje prošla ni okolna mjesta. Jedno od njih, Otok, svega 30 minuta od Cerne još uvijek je bez struje. Na putu u Andrijaševcima, primjećujemo da gotovo svaka kuća ima oštećen krov. Centar civilne zaštite i dalje aktivan.

Neki dan orkanski vjetrovi, danas na zvizdan. Hrvatska vojska otkako ju je prije 3 dana ministar Mario Banožić rasporedio na ulice, svakodnevno dolazi raskrčiti građevinski otpad. Prijepodne u Privlaci.

No, nisu stradali samo domovi. Tu su i gospodarski objekti. Vladu Strunju sreli smo na ulici dok je sanirao kuću od tete. Kaže – nastradao mu je i kafić koji je u ovom mjestu od 82′. Počeo je sam s preuređenjem.

“Crijep i kubure to svima fale, više se ne može nabaviti posuđujemo ima Privlaka daje crijep besplatno koje više ugrožen”, objasnio je Strunja.

Načelnik Privlake, Darko Galić, kaže, struja je u Privlaku vraćena, nisu sva susjedna mjesta poput Otoka te sreće. Sanirano je i 50-60 posto objekata.

“Stanje je još uvijek zabrinjavajuće. Da vas upoznam s trenutnom situacijom od 1.150 kuća, nema kuće ni stambenog ni javnog objekta koji nije zahvaćen nepogodom. Mi smo na temelju naputka županije i župama organizirali službe koje pomažu mještanima da na način podnošenja zahtjeva za obnovu kuća organiziramo dovoz materijala Privlaka gdje smo dosada oko 10 šlepera, ogromnih količina lubure, crijepa dovezli”, rekao je.

Najtraženija roba

Galić nam je na kraju razgovora pokazao i dio Privlake, gdje su kuće najteže oštećene. No, stanara nije bilo. I oni, kao i velika većina mještana, dan provode u Vinkovcima u trgovini crijepovima. Crijepovi su na ovoj lokaciji, najtraženija roba. Kažu nam, ujutro su bile velike gužve. Franjo iz Privlake stigao je s potvrdom.

“Nije bilo nikakve gužve, stigao sam treći po redu, jučer sam predao prijepodne, danas sam dobio. Ima puno mještana, sve jedan ima probleme. Šteta na mojoj kući je velika, 350 komada crijepa, fasada”, otkrio je Franjo.

“Na kući je bila šteta oko 250 komada crijepa, i kubure i prateći objekti su nam svi uništeni. Gospodarski objekti ? Da, da. Svako se snalazi kako može, svaka pomoć je dobra”, rekao je Tadija iz Vinkovaca.

Snašli su se mještani i volonteri. Kažu, pokrpat će oni ovo, Slavonski je to duh, pomažu jedni drugima. No, hoće li morati tako i prilikom obnove kada će biti potreban novac? I je li ovih 11 milijuna eura intervencijskog plana Vlade, uvodna pomoć za ranjivu županiju Hrvatske, koja broji i puno više štete? Pitanja su, koja će vrlo brzo s krajem sanacije tražiti svoj odgovor.

