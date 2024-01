Podijeli :

Novinarke Damira Gregoret (RTL) i Dora Kršul (Telegram) komentirale su u Točki na tjedan s Milom Moralić aktualne teme.

Zašto je Plenković odabrao Turudića? “Zato što može”, kaže jasno Gregoret objašnjavajući da, kad se situacija gleda objektivno, Turudić je bio kandidat i za predsjednika Vrhovnog suda, imao je i političku funkciju, kada je ministar pravosuđa bio Šeparović, a on njegov pomoćnik. “Ovo što se sada događa jest iznenađenje, ali ne u tolikoj mjeri”, kaže.

Plenković kaže da Turudića vidi kao najsamostalnijeg kandidata od onih koji su se prijavili na Vladin poziv. Kršul kaže kako se treba sjetiti njegovih izjava da ga je oblikovao odnos prema HDZ-u, o njegovim tvrdnjama da je bivši šef HDZ-a Karamarko ugodna osoba, a možemo govoriti i da je podržao izmjene Kaznenog zakona kojima se ide izravno na novinare, govori. “Odgovore treba tražiti u razlozima zašto Turudić ne bi trebao biti na čelu DORH-a”, kaže.

Plenković: Evo što očekujem od Turudića

Gregoret kaže kako je Turudiću dodatni plus, vjerojatno, i to što ga je predsjednik Republike Zoran Milanović često prozivao.

Kršul kaže kako nema problem s tim da vladajući kritike iz oporbe i medija stavljaju u isti lonac. “Mi do dana današnjeg nismo saznali s kim smo u sprezi. Vjerojatno s oporbom, crnim vragom, iz pozicije Andreja Plenkovića. Ali to je samo pokazatelj demokratske regresije koja se dogđaa u ovom društvu i kojoj je glavni pokrovitelj Andrej Plenković i njegova Vlada”, kaže novinarka Telegrama. Dodaje kako je to razlog koji novinare tjera na ulicu, a pozvala je i građane da se pridruže novinarima na prosvjedu u srijedu.

Gregoret kaže kako je indikativno da je Turudić o izmjenama Kaznenog zakona govorio i prije Plenkovića. “Možda mu treba dati šansu. Sadašnja glavna državna odvjetnica je potpuno zatvorila DORH. Čak je Plenković bio u pravu kad ju je pozivao da otvori DORH, to je bila nadrealna situacija. Turudić najavljuje da će se otvoriti. Pitanje je u čemu će se otvoriti”, govori.

Kršul kaže kako će istodobno otvoriti DORH i pozivati novinare na obavijesne razgovore da otkriju otkud im neke informacije.

“Čovjek je u Saboru otvoreno lagao o nečemu o čemu ga se pitalo. Druga je stvar, Turudić je bježao od policije pa je tvrdio da nije vidio presretača pa je izbjegavao poziv za sud, Hrvatska pošta ga je demantirala. Pa je bilo pitanje ima li poštar koji dostavlja poštu ključ… O čemu pričamo? To je čovjek koji se oglušio na policiju, sud… Ne da trebamo pričati o tome može li on biti glavni državni odvjetnik, nego je pitanje može li on uopće obavljati sudačku dužnost”, zaključuje Kršul.

Ministarstvo kulture u fokusu EPPO-a

Na pitanje je li ministrica Obuljen u problemima s europskim istražiteljima, Kršul kaže: “Definitivno jest.”

TNT komentar: Suho zlato PNUSKOK bio u Ministarstvu kulture. Istražuju posao ministrice i dekana Geodezije

“Ovo sada mi se čini da je u pitanju istraga kako je Ministarstvo isplatilo gotovo 20 milijuna kuna Geodetskom fakultetu, istražujemo tu temu od ožujka prošle godine i još nismo završili s time. EPPO je neki dan ušao u Ministarstvo kulture i medija izuzimajući dokumentaciju. Ministrica tvrdi da EPPO izuzima dokumentaciju zbog Geodetskog fakulteta. Ako se mene pita vjerujem li ministrici ili Hedlu, mislim da je jasno da Hedl na griješi”, jasna je Kršul. Dodaje i daj e cijela ta priča potpuno nevjerojatna. “Taj posao je debelo preplaćen, to je jedna stvar. Ne mogu uopće opisati trenutak u kojemu sam zaprimila odgovor HAZU-a u kojemu stoji da HAZU od Ministarstva nije dobio snimke za koje su znali da postoje i koje je tražio od Ministarstva. Ministricu sam pitala lažu li akademici, ona implicitno to kaže, ja nisam izmislila odgovor HAZU-a.”

I Gregoret kaže kako se na saborskom Odboru vidjela ministričina nesigurnost. “Ona je dosad iza sebe imala premijera, a sad vidimo da se on polako, ali sigurno izmiče”, kaže.

Kršul kaže kako smo, što se tiče ministrice Obuljen, krenuli sa suhim zlatom, a završili s time da će ministrica sama sve objasniti. “A znamo koji su najčešće sljedeći koraci kad on to kaže”, dodaje Gregoret.

“Neminovno je da se EPPO time bavi. Greške europskih tužitelja su ovdje nemoguće. Očekujem da se time ozbiljno bave i da ćemo uskoro znati više o tome”, kaže Kršul dodajući da razlog za zabrinutost u ovom slučaju može biti izgledni novi državni odvjetnik.

