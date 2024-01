Plenković: Evo što očekujem od Turudića

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je izbor Ivana Turudića kao kandidata Vlade za glavnog državnog odvjetnika.

Poziv je, kaže premijer, trajao mjesec dana i svi pravnici koji su zainteresirani su se mogli javiti. Javilo ih se četvero. “Potpuna transparentnost”, kaže o načinu na koji je Vlada birala, a dodaje i da su svi kandidati nekoliko sati izlagali svoje programe potpuno javno. Vlada je sa svim kandidatima provela i dodatne intervjue i na temelju tih intervjua izagrala, jednosglasno u povjerenstvu, odabrala Turudića koji im se činio najbolji, najzreliji i najspremniji za samostalan rad.

“Ovakva velika buka koja se može čuti je dosta indikativna. Buku radi Milanović, oporba, zašto? Što je tu novo? U odnosu na vrijeme kad jeMilanović birao iz šešira, mi smo imali transparentnu proceduru. Ove koji danas galame nisam čuo kad je Milanović išao ilegalno kandidirati profesoricu Đurđević”, kaže Plenković dodajući da od Turudića očekuje da bude samostalan, neovisan i vodi borbu protiv kriminala i korupcije. Za komentare predsjednika Republike kaže da nisu vrijedni komentara.

Izmjene Kaznenog zakona

Na pitanja o izmjenama Kaznenog zakona koje su, također digle veliku buku javnosti, Plenković ponavlja da se izmjene išlo zbog zaštite presumpcije nevinosti i da bi se spriječilo uski krug ljudi koji ima informacije u ranoj fazi postupka da njima manipulira.

Govoreći o rezultatima anketa, Plenković kaže da je HDZ u poziciji da se može s ponosom osvrnuti na svoja postignuća i to sve bez da su počeli kampanji. Nabrojao je, ponovno, projekte koje smatra uspjesima svoje Vlade.

Jačanje obrambenih kapaciteta

Što se tiče helikoptera Black Hawk, na pitanja o njima, Plenković odgovara da se one neće protokolarno voziti njima. “Za Milanovića ne znam”, kaže. Nastavlja kako se nabavlja i 12 Rafale borbenih aviona, da su već stigla prva četiri Crna jastreba, dva smo kupili, dva su dio međunarodne pomoći. Isto je, kaže, i novih osam: Hrvatska će kupiti četiri, a druga četiri će financirati SAD, i sve to po nižoj cijeni od 500 milijuna eura koji se spominju u jutros objavljenoj vijesti. To je, kaže premijer, maksimalna cijena. Navodi i Bradleye koji se obnavljaju u valovima i koji će biti na raspolaganju HV-u.

“Svijet danas nije isti kao prije 20 godina. Ruska agresija na Ukrajinu ugrozila je sigurnosnu arhitekturu Europe i izazvala socijalnu i gospodarsku krizu. Imamo posljledice terorističkog napada Hamasa na Izrael, prijetnje Hezbolaha, hutiste… Imali smo veliki incident u Banjskoj na sjeveru Kosova. Hrvatska radi na jačanju svojih obrambenih sposobnosti”, kaže premijer.

Politika dizanja plaća

Plenković kaže kako je okosnica rada Vlade zadnjih osam godnia bila politika dizanja plaća. “U čijem se mandatu to dogodilo?”, pita se premijer. Dodaje da je dosad postojala šuma različitih koeficijenata i dodataka u kojoj se bilo tko teško mogao snaći te da se nitko nije usudio približiti različite koeficijente u različitim djelatnostima.

“Naravno da u ovoj fazi ima različitih mišljenja”, kaže dodajući da trenutno prolaze nacrte te će nakon što ih prouče opet sjesti i o svemu razgovarati. Bude li se ovaj napor gledao kroz prizmu kako je prošao netko drugi, promašit ćemo poantu, upozorava premijer i dodaje da je poanta da plaće rastu svima.

