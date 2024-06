Sanja Modrić: Pupovca su spasili Ferrari i Bartulica

Podijeli :

Novinarka i komentatorica Telegrama Sanja Modrić komentirala je s Domagojem Novokmetom u N1 Studiju uživo aktualne teme.

Govoreći o pressici Ivana Penave na kojoj je jasno poručio Stephenu Bartulici da se očituje o slučaju crveni Ferrari i ljudima kojima se okružio, a od kojih neki imaju kriminalnu prošlost, Modrić kaže: “Teške riječi, okreće im se želudac. Ipak, moramo priznati da su oni od početka rekli da to nije u redu i da to ne bi učinilii. I zaista, tako bogobojazan čojvek, katolički nadahnut, dođe u crvenom Ferrariju i onda mrtav ‘ladan kaže da će se boriti za malog čovjeka. Što je mali čovjek, moja šogorica koja ide u penziju nakon 40 godina rada i imat će penziju šest hiljada kuna? Šta sam ja mali čovjek, ti, ovi što s odličnim fakultetima ne mogu platiti podstanarstvo s dvoje djece? A Barutlica nije mali čovjek, on se postavlja iznad toga, cijelo vrijeme jede iz javnih stredstava, sad u taj tanjur pljuje. To se naprosto ne može braniti”, kaže Modrić.

Penava traži Bartuličinu javnu ispriku! “Prijeđen je Rubikon, očekujem korak unazad ili ću povući poteze!”

Osvrnula se i na sagu s imenovanjem Milorada Pupovca na mjesto čelnog čovjeka saborskog Odbora za nacionalne manjine i ljudska prava. “Pupovca je spasio Ferrari i Bartulica. DP je doživio takav udarac da je morao pristati na to. Tjednima smo slušali buku i bijes zbog Pupovca i sad su se odjednom smirili jer imaju toliko dreka na glavi da su morali pristati na to”, govori.

“Oni su stravično uzburkali atmosferu u društvu i to neće proći sutra. To su ožiljci na tkivu kulture ove zemlje. Sad je to izašlo vani i to je jako štetno i opasno”, govori Modrić o Domovinskom pokretu.

Dabrina diploma

U hrvatskoj politici i prije je bilo upitnih diploma, a diplomaJosipa Dabre, novog ministra poljoprivrede, koju je stekao u Travniku u BiH, ponovno je otvorila ovu temu.

Puljak Dabru prozvala zbog diplome, on uzvratio: Gdje će Splićani gledati Euro? Nijemci se raspisali o našim fakultetima: U Hrvatskoj su visokoškolske diplome na akcijskoj ponudi

“Cijelo vrijeme je problem, ne samo s DP-om, toga smo se nagledali i od HDZ-a, Mosta i drugih stranaka, čim se nešto počne provjeravati, odmah su to neprijatelji, mediji, osovine zla… Mediji to moraju raditi. Kad bi se svako od nas kandidirao za bilo koji najbijedniji posao, tražili bi da se pokažu papiri, to je normalno. Oni misle da se njih mrzi jer se to provjerava, a s druge strane, ne mogu ništa dokazati. Kod DP-a je jedna stvar zanimljiva, pojavila se hrpa tih za vježbanje, hrpa kineziologa. Kadrovska baza im je strašno jadna, a i ovo što su završili su neki brzotrkački fakulteti negdje”, kaže.

“Sama ideja, pazi. Ja sam rođena u Zagrebu, koji bi meni motiv bio da idem studirati u Surdulicu. To je samo po sebi sumnjivo.”

“Ni Franjo Tuđman nije mogao doktorirati u Zagrebu pa je doktorirao u Zadru”, govori Modrić.

Kaže i kako je iz čiste znatiželje išla pročitati doktorat jedne poznate osobe. “To je sramota”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.