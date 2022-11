Podijeli:







Izvor: Pixabay

Agencija za elektroničke medije (AEM) izvijestila je da je s organizacijom B.a.B.e prošla na europskom natječaju SURF and SOUND 2.0., čime je osigurano dodatnih 181.240 eura za nastavak programa pružanja besplatnih usluga podrške ženama žrtvama online nasilja.

‘’Ukupan iznos za projekt iznosi 201.378,28 eura, dok su AEM i B.a.B.e dobili iznos od 181.240 eura. Počevši od ožujka 2023. projekt traje dvije godine’’, ističe se u na stranicama Vijeća za elektroničke medije (VEM).

Voditelj projekta SURF and SOUND Dean Šarčević istaknuo je kako su u udruzi B.a.B.e zadovoljni što je Europska komisija prepoznala rezultate dosadašnjeg projekta i odlučila podržati nastavak SURF and SOUND 2.0 do 2025.

‘’To će nam, prije svega, omogućiti nastavak pružanja besplatnih usluga podrške ženama žrtvama online nasilja i platforme Neon u udruzi B.a.B.e., koje ćemo proširiti tako da će pored pravnog i psihološkog savjetovanja i podrške osobe od povjerenja biti dostupna i podrška IT stručnjaka – sve na jednom mjestu’’, kazao je Šarčević za Hinu.

Najavio je kako će im se, pored dosadašnjeg partnera AEM-a, u projektnom konzorciju pridružiti Ravnateljstvo policije i Pravosudna akademija.

Online nasilje prema ženama u fokusu Vijeća Europe

‘’To će nam omogućiti da još snažnije nastavimo s aktivnostima jačanja kapaciteta cjelokupnog sustava za suzbijanje i prevenciju online nasilja prema ženama. Cilj ostaje isti – eliminacija rodno uvjetovanog online nasilja te da Hrvatska postane primjer dobre prakse u Europi”, zaključio je Šarčević.

Online nasilje prema ženama trenutno je u fokusu Vijeća Europe, ističe Šarćević dodajući kako je ovog mjeseca Island preuzeo šestmjesečno predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe te je među prioritete postavio upravo suzbijanje rodno uvjetovanog online nasilja.

Tijekom tih šest mjeseci više događaja i sastanaka unutar Vijeća Europe bit će posvećeni toj temi, počevši od 25.11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kada će u fokusu sastanka u Revkjaviku biti upravo digitalno nasilje prema ženama.

Osim toga, 6. prosinca, u Vijeću Europe u Strasbourgu, održat će se konferencija na visokoj razini, uz sudjelovanje predsjednika Islanda te u organizaciji odijela za kibernetički kriminal i GREVIO-a pod nazivom “Udruživanje snaga: primjena okvira kibernetičkog kriminala na digitalno nasilje nad ženama”, u sklopu koje je pozvana udruga B.a.B.e. radi predstavljanja iskustva suzbijanja online nasilja u Hrvatskoj.

