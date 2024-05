SDP-ovac pitao Plenkovića za odlazak u Bruxelles, on poručio: “Ostajem još dugo tu s vama”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Više od 80 zastupnika javilo se u petak za replike budućem premijeru Andreju Plenkoviću nakon što je predstavio program buduće Vlade s Domovinskim pokretom, a upitan o namjerama jer je i kandidat na europskim izborim poručio je: "Ostajem još dugo tu s vama."

Odgovorio je time na upit SDP-ovog Ivana Račana koji ga je upitao koja mu je namjera obzirom da je kandidat na EU izborima – voditi Vladu iduće četiri godine ili pronaći mjesto u strukturama EU nakon izbora 9. lipnja. “Ja ću biti tu s vama dugo, a pomoći ću da pobijedimo uvjerljivo“, rekao je Plenković.

Željko Jovanović iz SDP-a pitao ga je je li on objasnio Mariju Radiću (DP) da ne može biti član Vlade ni Sabora zbog sukoba interesa ili je on to sam shvatio te koje su kompetencije DP-ovih budućih ministara za tu dužnost.

Zekanović se žali: “Pokrenuta je akcija cipelarenja” Fižulić o DP-u: Kad vidite tko je sve ušao u Sabor i tko je bio na njihovoj listi…

“Vi ste stara Milanovićeva garda koja ne priznaje ljude koji su predsjednici Vlade, nego postajemo u obraćanju ‘gospoda. Jeste vi rekli kao savjetnik Milanoviću da ne krši Ustav“, uzvratio je Plenković protupitanjem, a Jovanović izrazio nezadovoljstvo što tehnički i budući premijer ne odgovara na postavljena zastupnička pitanja.

Mostov Zvonimir Troskot pitanje nije postavio jer, kazao je, Plenković ionako na njih ne odgovara, a podsjetio je što je o Mostovcima govorio na zatvorenom stranačkom sastanku, da su, citirao je, luđaci, bolesnici i izrod. No, pohvalio je činjenicu što je umjesto Zvonka Milasa u saborske klupe ušla Jasna Vojnić, predstavnica Hrvata iz Vojvodine.

SDP-ovac čestitao predsjedniku HDZ-a na izbornom uspjehu

SDP-ov Mišo Krstičević čestitao je predsjedniku HDZ-a na rezultatima izbora, unatoč, dodao je, “činjenici kako ste sklopili ovu trgovačku koaliciju”. Plenković mu savjetovao da se kao novi zastupnik ne povodi “primjerom onih koji su dulje tu jer na taj način svaku postizbornu koaliciju u bilo kojoj zemlji možete zvati trgovačkom, nemoralnom”.

“Nemojte se povoditi za onima koji lupaju floskule, a podržavaju kršitelja Ustava”, kazao je.

Josip Jurčević, koji je u Sabor ušao kao član DP-a, ali je sada nezavisni zastupnik jer nije podržao Plenkovića kao mandatara, istaknuo je kako je puno toga što Plenković govori posljednjih osam godina u suprotnosti s onim što radi, rekavši kako ponovno za ministre predlaže Ninu Obuljen Koržinek i Radovana Fuchsa iako su teško kompromitirani.

Plenković mu je uzvratio pitanje odakle mu informacije o istragama EPPO-a i Uskoka protiv njih dvoje, ima li krticu u sustavu progona. Osvrnuo se i na Jurčevićeve “znanstvene dokaze da sam ja teleportiran, valjda, s Marsa u Hrvatsku ne bih li nešto radio protiv Hrvatske” upitavši ga kako je došao do tog znanstvenog otkrića.

Plenković o Zakonu o prekidu trudnoće: Ustavni sud ništa nije obvezao Vladu

Na pitanje SDP-ove zastupnice Boške Ban Vlahek misli učiniti oko integracije stranih radnika u društvo, Plenković je kazao kako će Vlada voditi računa da “priljev stranih radnika bude strukturiran, organiziran, da radnici budu zaštićeni i adekvatno integrirani u društvo bez getoizacije”. Naveo je i kako je lani Hrvatska izdala oko 190.000 dozvola za strane radnike, ali da ih je od toga 90.000 bilo produženo.

Kako žive strani radnici u Hrvatskoj? “Puno radim, puno problema, plaće nema…”

Govoreći o pravima osoba s invaliditetom, najavio je kako će i dalje nastaviti s velikim ulaganjima, što većim proračunskim sredstvima jer je “uključivost temelj jednakosti u društvu”.

Zastupnica Možemo Ivana Kekin podsjetila je kako je 2017. Ustavni sud kazao da se u roku dvije godine mora donijeti novi Zakon o prekidu trudnoće, a Plenković je naglasio kako ta odluka nije obvezala Vladu već Hrvatski sabor.

“To nisu bile naše teme 2017, a ni danas. HDZ je za život, nije za zabranu jer je to dostignuće, ali da toga bude što manje moguće moramo učiniti svi”, poručio je.

Odgovarajući zastupniku Damiru Bakiću (Možemo) o promijeni formule za usklađivanje mirovina, kako najavljuju u programu Vlade, te povećanju prosječne mirovine na 750 eura, premijer je kazao da je to realno. “Još uvijek je realan rast plaća u našem mandatu daleko iznad rasta cijena, odnosno inflacije, mislim da se to sve stabilizira kako smo očekivali”, dodao je.

Zaštita prava manjina

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš povodom Međunarodnog dana protiv homofobije pitala je hoće li podržati inicijative koalicijskog partnera za ukidanjem prava istospolnih zajednica i hoće li imati mogućnost potpomognute oplodnje i posvajanja. Što se tiče prava svih manjina, uključujući i seksualne, Vlada će, rekao je, ostati na standardima poštovanja i zaštite svih.

“Govorili smo o pitanjima tzv. rodne ideologije, tu će Vlada i svi segmenti državnog sustava voditi računa o provedbi interpretativne izjave i ratifikacije Konvencije Vijeće Europe o zaštiti žena od nasilja i u obitelji. Kad je riječ o svemu drugome što ste spomenuli, nema nikakvih naznaka da bismo mi bilo što što su donosili hrvatski sudovi mogli dovoditi u pitanje”, rekao je Plenković.

Na pitanje SDP-ove Marije Lugarić što je za njega obitelj i koje mjere misli donijeti za obitelji koje čine muškarac i žena te njihova zajednička djeca koji nisu u braku, Plenković je istaknuo kako “program Vlade ne mora imati definicije baš svega što u Hrvatskoj već postoji”. Mjere demografske politike će itekako biti usmjerene na obitelj, dodao je.

Plenković o Dabri

Nezavisni Nino Raspudić pitao ga je što Josipa Dabru (DP) kvalificira za ministra poljoprivrede. a Plenković je iskoristio priliku i demantirao medijske napise da je Mostovce nazvao izrodom.

Fižulić o DP-u: Kad vidite tko je sve ušao u Sabor i tko je bio na njihovoj listi…

“Dabro ima politički legitimitet i bit će ministar u Vladi, a ima i iskustva kao zamjenik župana koji se bavio poljoprivredom”, rekao je.

SDP-ova Sabina Glasovac navela je istraživanje prema kojima mladi kao razlog iseljavanja navode korupciju, klijentelizam, nepotizam, nezdravu društvenu klimu te ga je pitala kada će provesti kampanju i edukaciju o štetnosti korupcije, koju najavljuje u programu, sa svojim članovima Vlade.

Plenković je rekao da je njegova Vlada usvojila novu Strategiju, akcijski plan za suzbijanje korupcije, kao i zakone o sprječavanju sukoba interesa te o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, izmijenili Zakon o Vladi, ukinuli imunitet članovima Vlade, usvojili Kodeks ponašanja za državne dužnosnike, ojačali tijela za prevenciju sukoba interesa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.