Fižulić o DP-u: Kad vidite tko je sve ušao u Sabor i tko je bio na njihovoj listi…

Kolumnist Telegrama i bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić je gostovao u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak je razgovarao o aktualnoj političkoj situaciji i novom sazivu Sabora.

“Plenković je sapunao dasku, a Radić je na kraju pazio da se na tu dasku on sam ne posklizne”, kazao je Fižulić, a zatim nastavio: “Domovinski pokret je dobio jedno nepostojeće ministarstvo, Ministarstvo demografije, gdje ne znam na koji način i kako bi se uopće mjerili rezultati kojih ne može biti.”

Objasnio je kako u demografiji postoje tri osnovne politike, a prva je povećanje nataliteta: “To je jednostavno nemoguće učiniti u kratkom roku bilo kojim mjerama.”

“Drugo je useljenička politika, s besmislenim floskulama o uvozu potomaka odseljenih Hrvata iz Južnu Ameriku, koji bi valjda trebali na hrvatskim gradilištima ili zamijeniti Nepalce i Indijce ili one koji voze Wolt ili Glovo”, dodao je te prešao na treću politiku: “To je da se u Hrvatskoj pojedina područja jednostavno ne prazne. Unutrašnje migracije su enormni problem, gdje Zagreb, sjeverozapadna Hrvatska i priobalje dobivaju, ili se drže koliko toliko, a ostatak Hrvatske se prazni. Međutim, to nije nešto što može riješiti Ministarstvo demografije.”

“Kad vidite tko je sve ušao u Sabor i tko je bio na njihovoj listi, imaju vrlo oskudan kadrovski potencijal. Onda u potrazi uopće za nekim tko može formalno postati ministar, nisu imali prevelik izbor. Sada Ministarstvo gospodarstva dobiva manje poznati odvjetnik s obiteljskim vezama u plinskom biznisu u BiH”, kazao je Fižulić.

“Koliko će Domovinski pokret imati utjecaja na bilo koji segment gospodarstva u Hrvatskoj, na mjere koje Vlada donosi, na mjere koje donose regulatori tržišta, to se neće nužno očitovati kroz poziciju Ministra gospodarstva, nego kroz poziciju svih ostalih koji su u drugom i trećem ešalonu, a mogu pogodovati pojedinim klijentelističkim interesima”, objasnio je.

Budućnost Andreja Plenkovića

“Kada dobijemo novi raspored snaga u Europskom parlamentu, onda ćemo znati raspored čelnika Europske unije”, naglašava Fižulić.

“Ako Ursula von der Leyen ostaje predsjednica, onda Socijaldemokratima i dalje pripada mjesto ministra vanjskih poslova. Na to mjesto gospodin Plenković ne može ići. Samo u toj jednoj kombinaciji je cijeli niz pitanja što će se dogoditi”, dodao je.

Kaže kako Plenkovićeva narcisoidna narav drži premijera zarobljenim na mjestu na kojem je sada.

“Plenković je sam rekao da ovu vladu formira iz dišpeta. Sigurno se potrošio u ovih osam godina. Ima svog vječitog rivala na Pantovčaku, s njim se vječito nameće i to je za njega određeno zadovoljstvo. Što on misli o DP-u i o desnom krilu HDZ-a, rekao je u onoj snimci koja je prethodila samim izborima. Ono je pravi Andrej Plenković i on to stvarno misli o Penavi i društvu. Njegova narcisoidna narav ga drži zarobljenim na tom mjestu na kojem je sada i diktira njegove karijerne ambicije. Da mu se želi biti nešto što je sada Dubravka Šuica, mislim da i ne.”

