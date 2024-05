Zekanović se žali: “Pokrenuta je akcija cipelarenja”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Andrej Plenković predstavio je danas zastupnicima i zastupnicama ministre i program nove Vlade nakon čega je uspijedila rasprava. Za repliku se prvotno prijavilo čak 75 zastupnika, najviše ikad. Među njima je i Hrvoje Zekanović čija je jučerašnja izjava izazvala brojne reakcije.

Podsjetimo, zastupnik vladajuće većine Hrvoje Zekanović u raspravi o prijedlogu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, rekao je za čelnika SDP-a Peđu Grbina da je politički zombi kojega, kao u filmovima, treba pogoditi kolcem u srce i metkom u čelo.

Plenković komentirao Zekanovićevu izjavu o Grbinu: Jako je proklizao ovaj put!

“Jučer sam možda malo nespretno htio javnost upoznati sa stanjem u SDP-u, da je Grbin završio karijeru u SDP-u pa je pokrenuta operacija cipelarenja mene”, poručio je Hrvoje Zekanović u petak i dodao:

“Ostojić me vrijeđa, to je simpatično, Bauk govori o mojoj likvidaciji, to je simpatično, a kad ja kažem, to je opasno. Čestitam Grbinu i zadržite ga što dulje!”

“Ja sam rekao da ste jučer otišli u ofsajd, evo i Bulj se slaže, ali što se tiče retorike niza oporebnih zastupnika, po toj logici nema kraja. Oni se svi smiju. Ljevica ima ekskluzivno pravo na vrijeđanje, a kad se njima nešto kaže, onda se smiju, uspjeli smo iznervirati predsjednik HDZ-a, smijemo se”, odgovorio je Plenković i poručio oporbi da će s takvim stavom ostati još četiri godine u oprobi, ako ne i duže.

