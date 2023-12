Šef sindikata poručio Vladi: “Ako nas izigraju… Nadam se da se to neće dogoditi”

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, gostovao je u Newsroomu kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je komentirao prijedlog Zakona o plaćama u državnim i javnim službama.

Konačni prijedlog Zakona o plaćama u državnim i javnim službama ovaj tjedan je na dnevnom redu u Saboru. Matija Kroflin je rekao da zakon ima i pozitivnih i negativnih aspekata.

“Ključni problem je da i dalje ne znamo kakav je efekt zakona na plaće i svima nama je to najveći problem. Kada smo pristali s Vladom na dogovor o povećanju osnovice za 5 posto prije koji mjesec smo pristali i da zakon bude instrument snažnijeg i bitnijeg rasta plaća. Od tada čekamo da nam Vlada da uvid u nove koeficijente i da možemo usporedit u kojoj poziciji su naša radna mjesta s drugim radnim mjestima unutar javnih službi, da vidimo koliki će konkretno biti rast plaća i da to možemo usporediti s plaćama u privredi, s rastom inflacije i to nikako da dođe do nas”, objasnio je Kroflin.

Kroflin kao drugi problem Zakona o plaćama u državnim i javnim službama navodi sustav ocjenjivanja.

“Zaposlenici na koje će se primjenjivati bi mogli imati problem jer bi on umjesto instrumenta nagrađivanja, prepoznavanja boljeg od nešto lošijeg rada, mogao biti instrument pritisaka”, istaknuo je Kroflin.

Dodao je da neki dodaci koji trenutno egzistiraju unutar kolektivnih ugovora u visokom obrazovanju nisu usklađeni s odredbama Zakona o plaćama.

“Govorim konkretno o dodatku za posebne uvjete rada za koje u ovom zakonskom rješenju nemamo mogućnost zadržati ga na način kojim je on definiran u našem sustavu, a smatramo da je trenutno dobro definiran”, kazao je.

“Intencija zakona je da se ustanovama onemogući da autonomno raspolažu vlastitim prihodima”, dodao je.

Kroflin je kazao kako bi bilo potrebno u zakonu propisati izuzetak za mlade asistente koji se tiče prava na doktorat.

“Smatramo da svi asistenti trebaju doktorirati, to je svrha njihovog ugovora i to treba ići po automatizmu”, objasnio je.

“Krucijalno je početna radna mjesta učiniti atraktivnijima jer smo sada u nemogućnosti privlačenja kvalitetnih ljudi u sustavu”, dodao je Kroflin.

Kroflin je odgovorio na pitanje što će se dogoditi ako uredbe ne budu prema očekivanjima sindikata.

“Točka oko koje ne smije biti spora je da plaće iduće godine realno rastu svim radnim mjestima više od rasta cijena, to je minimum minimuma. Očekujemo i bitan rast plaća asistenata, a bitne su nam plaće i nenastavnog osoblja. Njihove plaće trebaju drastično rasti”, rekao je Kroflin.

“Ako se ispostavi da nas Vlada na neki način izigra i nemamo uredbe onakve kakve su nam najavljivali, sindikalno ćemo se organizirati, a nadam se da se to neće dogoditi”, dodao je.

