Nada Lovrić: Ministru Fuchsu nije bilo ugodno povući prijedlog novčanog kažnjavanja

Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, bila je gošća Newsrooma u kojem je razgovarala s našom Ankom Bilić Keserović i komentirala prijedlog novčanog kažnjavanja učitelja.

Nacrt novog prijedloga Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi pušten je u e-savjetovanje 7. studenog i naišao je na veliki otpor osobito dio koji se odnosi na novčano kažnjavanje profesora.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odustalo je od prijedloga novčanog kažnjavanja učitelja i nastavnika zbog niza negativnih komentara u javnoj raspravi o izmjenama temeljnog zakona o školstvu, kojim su se prvi puta predviđale kazne za prekršaje zaposlenika u školama, i to od 200 do 500 eura,

Nada Lovrić je potvrdila kako je službeno rečeno sindikatima da se novčano kažnjavanje neće uvrstiti u zakon te da sindikati sutra u 10 sati idu na sastanak s ministrom Radovanom Fuchsom.

“Na ovaj način je narušeno povjerenje između socijalnih partnera, na grub način. Mi smo morali reagirati, komunicirala sam da će biti prosvjedi sve dok se taj prijedlog ne povuče. Radne aktivnosti su počele i srećom da je ministar donio odluku o povlačenju prijedloga”, rekla je Lovrić.

“Ne bi me pogodilo da je taj prijedlog bio na radnom sastanku pa da naša argumentacija nije prošla i onda bi mi iskomunicirali to s članstvom i bili bismo spremni na to da Ministarstvo ima drugačije viđenje situacije. Ovakav prijedlog nije bio ni pod razno”, dodala je Lovrić.

Lovrić je istaknula kako osobno misli da bi bilo neozbiljno da je ministar ustrajao na ovom prijedlogu te da je povlačenje prijedloga najbolja odluka.

“Ministar je rekao da je na prijedlog svojih službi donio takav prijedlog, to nije bilo promišljeno dovoljno dobro. To nije ugodno ministru, kojem bi čovjeku na vlasti bilo ugodno povući tako brzo nešto iza čega stoji tvoji potpis, ali reći ‘da, pogriješio sam’ – to je stvar zrelosti. Neozbiljno je ne filtrirati stvari koje izlaze van, neozbiljno je ne kontaktirati socijalne partnere, a zna se da su zaposlenici obrazovnog sektora najbolje pokriveni sindikati, to je neozbiljno. Neozbiljno je ne pozvati nas”, objasnila je Lovrić.

Lovrić je rekla kako bi nastavnici morala imati potporu kako bi bili što kvalitetniji, a samim time dobili bi i kvalitetniji obrazovni sustav.

“Treba postajati načelno odluka Ministarstva da se krene u reklamiranje obrazovnog sektora. Obrazovanje je važno ne samo zaposlenicima obrazovnog sektora već svima nama. Obrazovni čovjek će bolje brinuti o svom mentalnom i fizičkom zdravlju, obrazovni čovjek će prepoznati izazove u kojima živi i donositi kvalitetne odluke”, rekla je Lovrić.

“Imamo problem s priznavanjem obrazovanja kao važnog sektora, kao najvažnijeg sektora”, dodala je.

