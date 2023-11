Šef sindikata Preporod o ocjenjivanju nastavnika: “To naprosto upućuje na ludilo”

Podijeli :

Željko Stipić, predsjednik školskog sindikata Preporod, gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao novi prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

“Mi ne mislimo u pitanje dovoditi Zakon, nego pojedina rješenja, ali onda su upitne naše povišice, ti novi koeficijenti. Većina sindikata se s tim složilo”, poručuje Stipić.

Šef sindikata Preporod o pregovorima s Vladom: “Ministri su ostavili vrata odškrinuta…” Fuchs odustao od kažnjavanja nastavnika: “Nije bila namjera ići od škole do škole i provjeravati”

Peticija koju su pokrenuli prije dva dana do sada je skupila nešto više od četiri tisuće potpisa, a za prvi tjedan očekuju pet tisuća potpisa. Peticijom zahtjevaju “zakon o plaćama u kojem ocjenjivanje neće biti u službi podjele i zastrašivanja radnika, kojim se izvrsnost neće administrativno i birokratski ograničiti te sindikate slabjeti”, stoji u peticiji.

Ocjenjivanje

Stipić navodi kako do sada u javnim službama nije bilo ocjenjivanje, nego samo u državnim službama, a sad će biti i u jednom i u drugom.

“Ocjenjivanje je u državnim službama bila neka vrsta forme, gdje je najveći dio radnika dobivao najviše ocjene. Međutim, ovdje su propisani limiti. Sad će samo 5 posto radnika moći dobiti tu najbolju ocjenu. Ako ima više izvrsnih to će voditi prema zavadama, podjelama.”

Stipić smatra da će to usmjeravati priču prema poslušnosti.

“Jedna jedina osoba u ustanovi je ta koja ocjenjuje – ravnatelj. Oni kažu ne mora to tako biti, možda se to u uredbi može i drugačije, ali sad je u Zakonu tako napisano. Vrlo je jasno, od prvog čitanja do drugog čitanja da se poslodavca ovlašćuje za nešto što bi prvo ti poslodavci trebali reagirati jer to će njima usložniti obavljanje njihovog posla. Međutim, oni ne reagiraju.

S druge strane, Stipić navodi da su sustavi odgoja i obrazovanja bazično podijeljeni na nastavnike i nenastavno osoblje.

“U nekoj školi koja ima 60 radnika vi možete dati samo tri najviše ocjene, kako ćete to podijeliti? Na nastavnike i nenastavnike… Hoće li tu uvijek netko biti u drugorazrednom položaju? Pri tom, paradoks, onaj koji ocjenjuje i njega se ocjenjuje, a tko njega ocjenjuje? Tijelo u kojem on ionako ima dominantan utjecaj – školski odbor.”

“A onda kad sve to povežete s time da u školskom odboru sjede tri nastavnika, ovi koje se ocjenjuje – to naprosto upućuje na ludilo. Mi kao sindikat želimo na to ukazati, to nije dobro rješenje.”

Prijedlog sindikata

Stipić kaže kako oni nude bolje opcije.

“Imamo u školama kolegijalna tijela, učiteljsko vijeće, nastavničko vijeće, to su svi učitelji, svi nastavnici…zašto to ne bi prolazilo neki filter? Zašto ne bi taj ravnatelj samo predlagao?”

Na novom Zakonu se radilo godinu i pol.

“Mi smo počeli upućivati primjedbe kad smo dobili prvu varijantu. Nisu nas stavili u radnu skupinu, a rekli su da će svi sindikati biti u radnoj skupini.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Radić iznio podatke: “Tamo su feudalna lovišta HDZ-ovih moćnika, da je tamo otkrivena kuga…” Veliki horoskop za prosinac: Rak ima sve uvjete da uspije, ali pobjednici su Vage