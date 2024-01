Šef Vrhovnog suda o Severini: Popularna je i imućna. Nije mala i nemoćna ženica

Podijeli :

Pjevačica Severina Vučković poslala je javno pismo Vrhovnom sudu, nakon što je objavio odluku kojom njezina sina vraća ocu Milanu Popoviću, u kojemu, između ostalog, piše, da je odluka javno objavljena prije nego što je uručena njoj. Na kraju Vrhovni sud upitala i radi li se o proceduralnoj greški, udruženom kriminalu ili korupciji.

Vrhovni je sud, podsjetimo, u slučaju skrbništva nad dječakom poništio presudu Županijskog suda u Splitu iz 2021. godine, kojom su Severina i Popović dobili zajedničko skrbništvo. Odluku je Vrhovni sud donio s obrazloženjem kako vještaci nisu usmeno saslušani, nego je njihov nalaz bio podnesen pisanim putem.

Index je razgovarao s predsjednikom Vrhovnog suda Radovanom Dobronićem.

“Nisam vidio nikakvo pismo, nisam previše spreman davati izjave. Proučit ću… Nisam oduševljen ni time što se o tome puno piše jer je to obiteljski spor o povjeravanju djeteta. Ne znam uopće kako je došlo do toga da se toliko piše o takvim stvarima. Ja ne tvrdim ništa, ali govoriti o tom predmetu je osjetljivo. Severina je nacionalna heroina, no ja nisam sklon takvom načinu iznošenja u javnost i nije mi previše drago da se piše o takvim obiteljskim sporovima. O tome se u pravilu ne treba pisati”, rekao je Dobronić Indexu.

Što bi Severina trebala napraviti ako ne javno govoriti o slučaju za koji smatra da joj je učinjena nepravda?

“Može se obratiti predsjedniku suda, može se obratiti meni. Ovaj način na koji se sada o tome govori… Manje-više svaka majka i otac su na te stvari osjetljivi. Ovako se piše jer je to Severina. Nisam tome sklon uopće kad su u pitanju obiteljski sporovi, naročito djeca. Ne znam kako je uopće došlo do toga. Nije mi simpatično da ona kao majka na taj način govori u javnosti, nije mi to simpatično. Treba znatno reducirati pisanje o pitanjima te vrste. Nije osnovano načelno sumnjati u sudske odluke, naročito Vrhovnog suda”, odgovorio je Dobronić.

“Ovo nije odluka o meritumu, to će se tek utvrđivati”, naglasio je Dobronić pa dodao da sudski propust s vještacima “ne treba tretirati kao nebitnu pogrešku”.

Dobronić je u razgovoru ponovio i kako smatra da “ni od Severine nije dobro” da toliko istupa u javnost o slučaju koji se tiče skrbništva nad njenim djetetom.

“Ja bih čak rekao da ona to zlorabi. Bilo je optužbi da je ona prijetila, ovom-onom, ne znam kome. To nalaže na oprez. Budite sigurni da nitko nije specijalno protiv nje. Nitko tu nije a priori protiv, ali o tom-potom. Treba biti oprezniji, ljudi su spremni tvrditi koješta. Zna često drugačije ispasti, istina zna biti neugodna pa neki to ne žele prihvatiti, agresivni su. Ne bi u tom dijelu ništa pisao, na mjestu bilo kojeg medija. Na kraju se utvrdi na sudu, pogreške su moguće, u nekim slučajevima su sistemske”, rekao je.

“Sve je moguće, samo se ona (Severina, op.a) ne može tu shvaćati malom i nemoćnom ženicom. Ona je vjerojatno najmoćnija u Hrvatskoj, i zato što je jako popularna i zašto što je imućna. Ja bih tu bio jako oprezan”, rekao je na kraju Indexu šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

