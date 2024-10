Šefica Povjerenstva: Izvjestitelj i ja imamo dijametralno suprotna mišljenja o slučaju Milić

Podijeli :

Dugoočekivani Zakon o lobiranju, koji od 1. listopada prvi put uređuje odnos između lobista i lobiranih osoba. O spomenutom Zakonu, u N1 Studiju uživo je s našom Ninom Kljenak razgovarala Aleksandra Jozić Ileković, šefica Povjerenstva za sukob interesa.

Zakon je danas stupio na snagu, a očekuje se i pravilnik. U kojoj je on točno fazi, objasnila je Jozić Ileković: “Kako bi se zakon mogao provoditi, mora se donijeti pravilnik o načinu vođenja registra lobista. Registar lobista je preduvjet da bi lobist uopće mogao obavljati djelatnost lobiranja.

Mi smo pravilnik sačinili, on je od 2. rujna u javnom savjetovanju. To je akt koji mora biti javno objavljen i stavljen u javno savjetovanje najmanje 30 dana. Tih 30 dana sutra ističe. Nakon toga, Povjerenstvo formalno-pravno donosi taj pravilnik i objavljuje u Narodnim novinama. On stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.”

“U međuvremenu, moguće je da će nas zvati lobisti, da će se htjeti registrirati. Mi smo išli s jednom informacijom prema potencijalnim lobistima. Rekli smo da zaprimamo njihove zahtjeve, a ukoliko će nešto nedostajati do stupanja pravilnika na snagu, mi ćemo ih kontaktirati i tražiti dodatnu dokumentaciju”, dodala je.

“Nadam se da ovo nije mrtvo slovo na papiru”

Jozić Ileković pozdravlja Zakon: “Ima više prednosti koje je potrebno naglasiti nego nedostataka. To je još jedan antikorupcijski zakon koji je bitan. Po nama u Povjerenstvu nije bilo izbora, morali smo ga donijeti, imali smo i preporuke važnih međunarodnih tijela.”

“Kompletna lobistička djelatnost ide ka tome da javni interes bude što više zastupljen. Jedno od osnovnih načela je da građani imaju pravo znati”, dodala je.

Stručnjaci ipak upozoravaju da Zakonu nedostaju određeni elementi transparentnosti.

“Teško mi je reći kakav dojam ostavlja ovaj Zakon. Ja sam mu pristupala kao čelnik tijela koji će taj Zakon provoditi. Ja se nadam da ovo nije samo mrtvo slovo na papiru i da je to Zakon koji će se provoditi i koji će polučiti da ova djelatnost bude vrlo transparentna. Za godinu dana ćemo moći vidjeti konkretne rezultate”, kazala je.

Članovi radnih skupina moraju biti javno objavljeni

Postavlja se pitanje trebaju li biti poznati članovi radnih skupina koji pišu prijedloge ovakvih zakona.

“Ja sam mislila da je taj standard postao uobičajen. Članovi radnih skupina u kojima sam ja sudjelovala su uvijek bili objavljeni na stranicama tijela koje nas je okupljalo. Čudi me da je to nešto što je još uvijek obavijeno velom tajni. Najnormalnije je da članovi radne skupine budu javno objavljeni”, smatra Jozić Ileković.

Oporba sve češće spominje da je politika stavila šapu na Povjerenstvo, no Jozić Ileković tvrdi da “nema potrebe” odgovarati na takve komentare: “Konkretno mogu govoriti u svoje ime, ali sigurna sam i u ime kolegica i kolega. Mi smo kolektivno tijelo, izabrani od strane Sabora. U odlučivanju nismo unisoni, kao što nismo bili ni u prošlom sazivu. Svatko od nas je odgovoran za odluku koju donosi. Naše sjednice su javne, jedino je glasanje tajno. Transparentno smo tijelo i želim da tako ostane.”

Slučaj Milić

O zapošljavanju prijatelja Marka Milića u Hrvatskim šumama puno se pisalo, a objavljene su i poruke koje je razmjenjivao s Krunoslavom Jakupčićem. Iz Hrvatskih šuma uvjeravali su da je imao sve potrebne kvalifikacije za posao.

U međuvremenu je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo da Milić u tom slučaju nije bio u sukobu interesa. Sam Milić je objašnjavao da se samo interesirao kako mu je prijatelj.

Jozić Ileković je iznijela protuprijedlog koji je glasio: “Obveznik je znao i morao znati da radi nešto što obični građani ne mogu. Predlažem da se obvezniku iznese sankcija od dvije i pol tisuće eura.”

Ne samo da ovo mišljenje nije unisono, već je postojala velika razlika između šefice Povjerenstva i izvjestitelja.

“Imamo različita razmišljanja po istom predmetu, dijametralno suprotna. Ja sam iznijela svoj protuprijedlog, kolega je iznio svoj prijedlog, glasanje je bilo legitimno i vrlo transparentno”, ističe Jozić Ileković.

