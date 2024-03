Šeks žestoko o Milanoviću: “Gadi mi se, igra ulogu dvorske lude. Ali neće mu proći”

Podijeli :

Pixsell/Kristina Stedul Fabac

Uoči početka 20. Općeg Sabora HDZ-a Vladimir Šeks komentirao je potez predsjednika Zorana Milanovića koji je najavio da se kandidira na SDP-ovoj listi za Sabor te da želi biti premijer

“Gadi mi se, on i njegovo ponašanje, igra ulogu dvorske lude. Ali ništa mu to neće proći, neće mu to proći”, rekao je Šeks.

Na pitanje zašto je u to toliko siguran uzvratio je: “Zato što je to protuustavni nasrtaj na ustavni poredak. On, kao predsjednik, ne može biti kandidat i to je stajalište svakog ustavnopravnog eksperta. Neka podnese ostavku i kandidara se”, prenosi Jutarnji list.

