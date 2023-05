Selak Raspudić: “Da je pandemija potrajala, kliznuli bismo u diktaturu”

Podijeli :

Mostova saborska zastupnica Marija Selak Raspudić gostovaja je u Newsroomu i komentirala pokretanje istražnog povjerenstvo za koronavirus, kako bi se razjasnile neke nejasnoće vezane uz mjere koje su se provodile, a neke od njih upitnima je nazvao i direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak.

No, prije tih političkih sukoba vezanih za događaje iz bliže prošlosti, aktualne su poplave i problemi s kojima se suočavaju brojni građani pogođeni prirodnim nepogodama.

“Živimo u 21. stoljeću i građani ne bi smjeli biti dovedeni u situaciju gdje ih priroda nadvlada iako se to moglo spriječiti. Ovo nije potop biblijskih razmjera. Znamo koja su područja ranjivija i treba biti spreman reagirati. Iako ne maksimalno precizno, moguće ih je predvidjeti pa da građani ne pate. Nije ovo prvi put”, rekla je Marija Selak Raspudić pa nastavila:

“Ako postoje propusti za stvari koje moraju biti pod kontrolom čovjeka, onda treba i pozvati na odgovornost.”

Upravo o propustima i odgovornosti te vrste oporba govori kroz kontekst pandemije koronavirusa. Vladajući to kao da su nekako stavili po strani i jednostavno proglasili kraj pandemije te očekivali da će na tome i ostati. No, brojna pitanja trebaju odgovor, na što je ukazao i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica u N1 studiju. Pokušao je sazvati okrugli stol na tu temu, ali nitko od odgovornih iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) se na njemu nije pojavio.

“Nisu oni sami donijeli odluku da ne dođu, netko s vrha je tako odlučio. Tako pretpostavljam. I to je skandalozno, što ne žele da se o tome priča. Podsjetit ću zašto smo tražili istražno povjerenstvo. Od 17. ožujka 2020., dekretom Vlade, sve što se nabavljalo, a odnosi se na medicinsku opremu, robne zalihe i ostalo, išlo je mimo javne nabave i pod oznakom tajnosti. Tek sad otvaramo prve ladice u kojima doznajemo da netko vozi lamborghini, da su nečiji nećaci dobivali poslove… Mi samo želimo znati tko je što nabavljao, pod kojim cijenama i to je sve bio uključen”, ističe zastupnica Mosta.

Poveći problem je s cjepivom jer se stvaraju viškovi. Za Most, ali i oporbu općenito, to je jedno od pitanja na koja žele odgovore.

“Ne znamo koliko smo cjepiva nabavili, koliko ćemo još nabaviti i kamo s medicinskim otpadom. Postavila sam to pitanje u Saboru i nadam se da ću uskoro dobiti odgovor”, naglasila je Selak Raspudić.

Tvrdi i da su farmaceutske kompanije na razini Europske unije sudjelovale u sumnjivim radnjama.

“Potpisali smo lihvarske ugovore na koje nismo mogli utjecati. I sve je pod oznakom tajnosti. Bili smo prisiljeni kupovati ih po glavi stanovnika, unatoč tome što se jako rano znalo da to neće biti iskorišteno. Na to sam upozoravala tad i sad smo u teškoj situaciji. Bojim se da ćemo sve doznati tek za nekoliko desetljeća. A teško je i objektivno pristupiti svemu što se dogodilo zbog podjela kojima smo svjedočili.”

Sve to ne djeluje kao da bi se istražno povjerenstvo ikad moglo uopće pokrenuti.

“Moramo dobiti odgovore na ova pitanja i nastavit ćemo ih postavljati, a to što to nekome ne odgovara, najbolje pokazuje da se očito ima što sakriti. Ne samo što se odgovorni ne odazivaju u Saboru nego i medijima. To je drsko prema građanima, koji zaslužuju informacije”, izjavila je Selak Raspudić i dodala zaključno:

“Dobro da je pandemija završila jer da je potrajala, kliznuli bismo prema diktaturi.”

