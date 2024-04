Gost TNT-a je filozof i političar Marko Vučetić

Podijeli :

Volja birača, odjekuje Hrvatskom u danima nakon izbora. O suradnji zbog volje birača danas govore oni koji su do jučer jedni druge častili epitetima izdajica, lopova, kriminalaca, zlica...

No, može li se govoriti o volji birača ako se prije izbora govori jedno, a nakon izbora drugo? Je li to onda prevara birača ili je to normalan politički proces umijeća mogućeg i usklađivanja interesa? Je li suvišno ili naivno očekivati na tom mjestu – etiku?

Gost Intervjua tjedna Točke na tjedan je Marko Vučetić doktor filozofije, i političar, predsjednik Gradskog vijeća Zadra.

Tko je bliže većini? Mogu li Plenkovićev HDZ i Penavnin DP naći model za suradnju unatoč razilaženja oko pozicije SDSS-a u novoj većini? Kako će “PP Vlada” istovremeno biti i globalistička i anti-globalistička? Kakve su šanse ljevice da na okupe široku anti-HDZ koaliciju u saborsku većinu?

Događaje tjedna analiziraju kolumnisti 24sata Ivan Pandžić i Tomislav Klauški.

Treba li Grbin dati ostavku? “Nitko u SDP-u nije lud…” Milanović u Zlataru: Hrvatska je dno EU-a i svaki dan se molimo za Bugarsku

Gotovo potpuno u sjeni postizbornih pregovora o sastavljanju nove vladajuće koalicije, ostaje početak kampanje za izbore za Europski parlament. No, ni na tim izborima uzbuđenja ne manjka. Stavljenjem sebe na prvo mjesto HDZ-ove liste za Europski parlament Andrej Plenković podgrijao je tezu oporbe o Plenxitu, odnosno navodnoj namjeri hrvatskog premijera da domaću fotleju zamjeni nekom od onih na najvišoj razini u Europskoj uniji.

U Mostu je sastavljanje liste za Bruxelles dovelo do točka pucanja između Mostovaca i bračnog para Raspudić. U kampanji na europskoj razini, jedna od tema koja dominira u političkoj raspravi – uz ilegalne migracije, porast ekstremizma, udarce na vladavinu prava – svakako je i rastuća društvena nejednakost. U rubrici Europa bira, koju realiziramo s Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, i ove nedjelje donosimo reportažu vrsnog vanjskopolitičkog reportera Dragana Nikolića.

Ovaj put iz Francuske, zemlje koja je već dugi niz godina simbol raslojenog društva i neuspjeha integracije imigrantskih predgrađa velegradova, te poprište žestokih prosvjeda i socijalnih nemira. Urednica TNT-a Mila Moralić bila je ovoga tjedna u Barceloni na proslavi najvećeg katalonskog praznika Sant Jordi. Tradicija poklanjanja knjiga i ruža, na taj dan, datira u daleku povijest i postala je i zaštićena UNESCO-ova baština.

Kako to izgleda u Kataloniji, u kojoj su kultura i književnost i alati neumorne borbe za autonomiju, Mila Moralić donosi u reportaži za TNT.

U TNT-u vas informiramo i o rezultatima projekta ATTEND kojim je u tri godine više od 30 ustanova koje skrbe o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju opskrbljeno brojnim pomagalima i asistivnom tehnologijom koja pomažu lakšem učenju i integraciji te ranjive populacije. U goste nam dolaze voditlejica projekta Renata Šimunko (CARNET) i Meri Gatin (Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac).

Točka na tjedan s Natašom Božić, nedjeljom od 9 do 12

