Selak Raspudić: HDZ-u krivnja uvijek individualna dok ne ostane samo individua

Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić, gostovala je u N1 studiju uživo.

Zastupnica Marija Selak Raspudić komentirala je aferu AP.

O spornim porukama oglasila se i ministrica Vučković Bačić o SMS porukama: Ako je to trgovina utjecajem, ja već danas mogu doma

“Možemo primijetiti da ministrica Marija Vučković čini vrlo neprimjerenu stvar, a to je da igra na emocije jer spominje trudnicu u visokom stupnju trudnoće. Naravno da takvoj ženi treba izaći u susret, međutim to se ne radi preko ministrice, nego direktno u komunikaciji s onim tko je na čelu tvrtke odnosno legitimno putem natječaja i preraspodjele mjesta unutar sustava. Ovako igrati na emocije gdje ona ispada dobra što je pomogla trudnici doista je neprimjereno u situaciji gdje raspravljamo o trgovini utjecajem i moći”, rekla je.

Premijer Andrej Plenković, pak, rekao je da to nije tema.

“Vidjeli smo i da je to Branku Bačiću smiješno, jedino što je smiješno na razini uvrnutog humora ili možda montipajtonovskog tipa je činjenica da je on postao ministar graditeljstva i sada nudi novi, novi, najnoviji Zakon o obnovi, nakon što je sam suodgovooran za prethodni zakon koji nije dobro završio. Vidi se ovdje nepošitvanje građana Republike Hrvatske. Meni je neugodno ukazivati na korupciju u HDZ-ovim redovima. Svima je bilo dobro poznato i prije ove afere, kamo sreće da je ovo najgori krimen HDZ-a, ovo je tek jedna od afera u nizu dobro uhodanog sustava. Koliko je dobro uhodan vidimo i po tome da je dovoljno poslati ime i svi znaju što s tim imenom učiniti. Mogu samo zaključiti da su oni svi spremni za zatvor, jedino Marko Milić je mlađi pa on može u popravni dom”, rekla je Selak Raspudić.

Spomenula je i da je Most krenuo u prikupljanje potpisa da DORH dođe u Sabor i objasni zašto nisu reagirali. “Što se tiče europskog tužitelja, vidjet ćemo kako će se odviti ova afera. Ne bih se iznenadila, kao što nismo očekivali prethodno da će to obuhvatiti aktualne ministre, to se dogodilo i oni su otišli. Ovdje nije samo pitanje ima li konkretne HDZ-ove odgovornosti, nego je i pitanje vjerodostojnosti i ugleda koji imate u društvu i cjelokupne scene i njezine higijene. Ovo je nešto što se očekivalo od HDZ-a, ali nadamo se ne bi trebalo preživjeti sud građana Republike Hrvatske”, rekla je Selak Raspudić.

Dodala je i da će Most pristupiti svakoj inicijativi “koja će dovesti do toga da se propituje djelovanje Andreja Plenkovića”, kao i da je HDZ kriv što je kritika jedina politika u Hrvatskoj.

Milanović o aferi AP: To mi sliči na otmicu države. Kao građaninu mi uzima dušu

“Kod njih je krivnja uvijek individualna, dok ne ostane samo individua, a to će biti Plenković. Ne postoji osoba za koju smo mislili da je više nedodirljiva od Ive Sanadera i na kraju je nestao iz političkog života i sad je u zatvoru. I upravo taj osjećaj nedodirljivosti i odbijanje susreta sa stvarnosti pokazuje da ste vi već jedan korak do institucija koje će se baviti vama”, rekla je Selak Raspudić.

Što se izbora tiče, saborska je zastupnica izrazila uvjerenje da će se oni održati iduće godine, ali da je otvoreno pitanje u kojem će se mjesecu održati. “Bitno je biti spreman. Plenković neće biti dovoljno hrabar da testira svoj legitimitet ranije, tako da će on vjerojatno ziheraški čekati superizbornu godinu”, rekla je Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.