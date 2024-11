Selak Raspudić: Ova afera je drugačija od svih dosadašnjih

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Neovisna predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić komentirala je aferu s uhićenim bivšim ministrom zdravstva i kazala kako je ona drugačija od svih dosadašnjih, jer da ima jako široko rasprostranjene korijene.

Osvrnula se i na dvostruko vođenje istrage – DORH-a i europskih tužitelja, prenosi Index.

“To se događa i inače, oni imaju problem nadležnosti i to je sada teško rasvijetliti. Nadam se da nije slučaj, a to se pitanje također treba postaviti, da je DORH uskočio zato da bi ovaj predmet oduzeo i da se ne bi dodatno istražilo ono što treba, a to je, koliko je duboko ova korupcija prodrla”, rekla je predsjednička kandidatkinja.

“Ne govorimo o bilo kakvoj aferi u hrvatskom zdravstvu. Govorimo o vrhu zdravstvene vlasti, o ministru, ali i o kremi hrvatskog liječništva”, rekla je.

Najnovije informacije oko uhićenja Vilija Beroša pročitajte OVDJE.

