Istraživanje otkrilo koja je najbolja razlika u godinama između partnera

Istraživanje je otkrilo da su parovi s velikom razlikom u godinama imali brži pad zadovoljstva u vezi.

Dok neki ljudi smatraju da je dob veliki faktor u vezi, drugi su više zainteresirani za osobnost svog romantičnog partnera nego za to koliko su stari.

Međutim, prema jednoj australskoj studiji, postoji razlog zašto se tako mnogo parova na kraju zaljubi u nekoga tko je nekoliko godina stariji ili mlađi od njih, a to bi mogao biti odgovor za uspješniju vezu, prenosi Večernji list.

Studija je otkrila da su parovi s velikom razlikom u godinama imali brži pad zadovoljstva u vezi tijekom prvih šest do deset godina braka u usporedbi s parovima slične dobi.

Za heteroseksualne parove navodi se da su parovi s dobnom razlikom između jedne i tri godine, pri čemu je muškarac stariji, imali najveću razinu zadovoljstva.

“Zadovoljstvo vezom malo se smanjilo za parove s dobnom razlikom od četiri do šest godina i nastavilo se smanjivati ​​za parove s dobnom razlikom od sedam ili više godina”, naveli su istraživači.

Čini se da istraživanja pokazuju da se u mnogim kulturama dobna razlika od jedne do tri godine smatra idealnom, ali neki istraživači sugeriraju da će čak i veza s dobnom razlikom manjom od 10 godina donijeti više zadovoljstva.

“Ipak, brojke rijetko govore cijelu priču kada je u pitanju ljubav. Moguće je biti mnogo stariji ili mlađi od svog partnera i imati baš pravu vezu za sebe”, poručili su.

Komentirajući ovo istraživanje, jedan korisnik Reddita ustvrdio je da je razina zrelosti osobe mnogo jači pokazatelj hoće li veza uspjeti nego njihova dob.

“To ovisi o razini zrelosti i načinu na koji se odnosite jedno prema drugome. Sve dok se s mlađim ne govori ponizno ili se ne osjeća nelagodno”, napisao je.

“Razlika od osam godina između dvije odrasle osobe koje su pristale na to je u redu. To je više pitanje osobne kompatibilnosti, uzajamne privlačnosti i ambicija te zajedničkih životnih preferencija”, dodao je drugi.

“Imam 39 godina, moja bivša ima 49, iskreno, to više ima veze sa zrelošću nego s bilo čim drugim. Postala je potpuno drugačija i morao sam pobjeći od nje. Sada u 39. godini više volim žene u srednjim dvadesetima i ranim tridesetima. Kasne tridesete do četrdesete su mi najbolji izbor jer su žene zrelije i prema meni se ponašaju drugačije zato što nemam djecu, dok one gotovo uvijek imaju tinejdžere ili odraslu djecu”, zaključio je treći korisnik.

