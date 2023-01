Senna M o počecima karijere: Na turneji sam spavao u autu Nede Ukraden

Podijeli :

Izvor: N1

Popularni glazbenik, poduzetnik i inovator, Senad Galijašević, poznatiji kao Senna M, gostovao je u Pressingu kod Ilije Jandrića gdje je govorio o svom najnovijem uspjehu, odnosno nagradi Emmy, ali i općenito se osvrnuo na svoju karijeru.

Tvrtka Senne M dobila je Emmy zajedno s tvrtkom Stype, a vezano za sustav za praćenje položaja kamera u 3D prostoru. “Na mnogim televizijama u svijetu obično se snimaju voditelji u nekakvom “green screenu”, zelena pozadina, koji je iza njih, ali vi imate osjećaj da su oni u stvarnom prostoru. I kako se kreću voditelji tako se kreće i pozadina iza njih. Bez toga danas ne možete zamisliti TV emisija”, objasnio je Senna M.

“Oskar se dobiva točno za taj film, no Akademija je par godina pratila razvoj kompanija i to se dobije za nekih godinu ili dvije rada”, dodao je.

“Dodjela je bila 28. rujna, i mogu ga dobiti par ljudi koji su uključeni u projekt. Ja nisam bio tamo jer sam bio na drugom kraju svijeta pa su mi ga poslali poštom. Ja sam to objavio za neke svoje klijente vani koji su mi puno pomagali. S tvrtkom Stype, čiji je vlasnik iz Gruda u BiH, krenuli smo iz ničeg, nismo znali ništa o tome. Nisam znao što raditi. Jedno dvije godine sam igrao tenis i razmišljao što da radim jer se nisam htio više baviti glazbom”, rekao je.

Spoj folka i rocka

“Krenuli smo snimati spotove. Onda smo dobili ponudu da snimamo vani, nakon što smo snimili 50-ak spotova za domaće klijente. Tek nakon prvog snimanja vani kada smo posudili prvi kran, meni je došlo na um da napravim svoj kran. I onda je krenulo, snimili smo reklamu za Hrvatsku poštu što je za nas bio vau”, otkrio je Senna M.

Podsjetio je kako je njegova prva pjesma bila pravi hit, davne 1978., ali da druga nije bila toliko uspješna, no to mu je bio dodatan izazov. Nastupao je pod umjetničkim imenom Senad od Bosne s bradom i dugom kosom. “Kad živiš u Bosni logično je da spojiš folk i rock. Moje generacije nisu imale ništa, a nove generacije imaju sve, ali kad imaš sve zapravo nemaš ništa. Mi smo nakon završetka spremili gitaru i po noći deset kilometara pješke se vraćali. Današnjim pjevačima je sve servirano”, dodao je.

Vitez, u kojem je odrastao, zamijenio je Sarajevom gdje nije imao kupaonu. “Imao sam samo jednu bundu, svi su mislili da je to moj neki imidž, ali ja nisam imao ništa drugo”, otkrio je Senna M.

“Kad sam bio na turneji s Nedom Ukraden, ona mi ej davala ključeve od auta da spavam u njemu. Ja sam dobivao novac za hotel, ali ja sam tim novcem vraćao gitaru koju sam posudio”, prisjetio se početaka.

Promjena nadimka

Dolaskom u Zagreb promijenio je ime u Senna M. “Oduzeta mi je jedna meni jako draga glazbena nagrada zato jer su neke novine, koje nisam znao ni da postoje, objavile da su mi na dvije godine zabranjeni nastupi zbog nekakvih preprodaja ulaznica. Tad sam se prestao baviti glazbom i izgubio totalnu volju. U Prepuštovcu sam se popeo na binu i skinuli su me jer da imam zabranu. Kasnije sam ja sve morao dokazivati da to nije istina preko odvjetnika. I to je bio kraj Senada od Bosne”, rekao je.

“Ja sam napravio pjesmu u stilu koji nisam znao kako se zove. Tek kasnije su mi rekli “Ej to se zove dance”. Ja sam uvijek htio napraviti jednu pjesmu na svjetskoj razini koja neće imati tradicionalne prizvuke. Htio sam da se u hrvatskim klubovima sluša hrvatska glazba, a ne strana”, tvrdi.

Njegovi hitovi poput “Bebe” i “Tuc-tuc” se pamte i danas. Zadnji moj koncert prije jedno 15-ak godina bio je pod imenom Trash. Mislio sam da me nitko više ne želi slušati, ali tu noć uđem u Saloon i gledam transparente Senna M, to je veliko priznanje i vratila mi se ona ljubav za glazbom. Kad bi se rodio ponovo sigurno bih išao istim putem”, rekao je.

“Ja sam htio da pjevač bude i plesač, a ne da on izađe na binu i stoji kao vjetrenjača dok oko njega plešu. Ja sam imao dance pjesme koje su imale dobar ritam i one su trebale ples. I kažem Dini Dvorniku da trebamo dobrog plesača, a on mi kaže ti pleši, možeš ti to, i tako sam krenuo plesati s nekih 45 godina”, kaže Senna M.

Na pitanje jesu li cajke zamijenile dance kaže da su mu mnogi rekli da vrati kako bi to raščistili. “Odlaskom dancea stvorio se jedan prostor koji su popunili turbofolk stihovi iz Srbije. Ja to ne razumije, ali je to toliko jako. Često sam bio na tim snimanjima jer moja tvrtka često snima te spotove i neke od tih zvijezda su stvarno velike i ja sam se iznenadio kad sam to vidio, i ja to poštujem”, rekao je.

